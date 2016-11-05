6 個教你如何創造庭院隱秘性的實用素材

這個僅有１６坪大小的平屋住宅是由ATS造家設計事務所設計的。外觀的重點是亞鉛鋁合金材質的縱面格子圍籬。縱格子面對道路有45度左右的傾斜側角，讓屋外路人的視線無法穿透進來。而有黑色霧面漆的平屋和銀白色的亞鉛格子搭配所形成的顏色對比也讓整體設計呈現更為沈穩時尚的氛圍。