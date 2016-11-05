6 個教你如何創造庭院隱秘性的實用素材

在庭院裡放套桌子沙發享受周圍綠色植栽的同時，能夠看看書、打打瞌睡、或是來個花園派對，這應該是家居生活最奢侈的時光了，而這個空間就相當於是第二個客廳一樣。而要能夠在自己的庭院中充分自在享受悠閒時光，也許一些遮蔽周圍視線的隱私設置會有幫助。以下就來介紹一些針對這個需求不同的做法吧！
由藤松建築設計室經手設計的這個住宅如果把客廳的落地窗全部打開，室內與外面寬敞的露台似乎就自然地融為一體，這樣室內外連結在一起的空間設計非常適合小孩子走動玩耍。如果能像這樣在庭院周圍蓋一圈木板圍籬，家人們不論是一起聚在客廳或是在露台上享受戶外空氣，在安全隱私性上都更為安心。
當初SUNIHA UNIHA園藝公司以「能夠輕鬆的維護，一年當中都可以享受到綠色植栽」這個委託條件，在公寓的陽台創造出這樣子的景致。不同植物種類大量地混搭在一起，不僅讓陽台成為一個隱秘空間，從客廳也能輕易看到植物在四季中不同的樣貌。光是看這個陽台，想必幾乎無法聯想是在公寓中的一角吧？！
這是TERAJIMA ARCHITECTS工務店經手設計得的住宅。在陽台上除了綠色植栽，角落還有戶外沙發讓人悠閒享受陽光。這裡使用的遮蔽方式是百葉窗式的平行細長隔板。從客廳只要拉開落地窗戶，一樣能與陽台的閒適零距離。
遠藤建築設計事務所針對創造隱私性採取的妙招則是使用葦簾。葦簾價格不高，也能節省工事費，是非常經濟的處理方式。既能夠遮擋過於刺眼的陽光，材質上具有空隙的特性還能夠確保通風良好，更棒的是，作為遮蔽工具的歷史頗為長久的葦簾，一放上去就增添了和風韻味。
這個僅有１６坪大小的平屋住宅是由ATS造家設計事務所設計的。外觀的重點是亞鉛鋁合金材質的縱面格子圍籬。縱格子面對道路有45度左右的傾斜側角，讓屋外路人的視線無法穿透進來。而有黑色霧面漆的平屋和銀白色的亞鉛格子搭配所形成的顏色對比也讓整體設計呈現更為沈穩時尚的氛圍。
這是一位巴西建築師所設計的庭院，以鐵件和網狀鐵絲讓爬藤植物能夠生長在上面，自然形成庭院中的遮蔽。當然，還是有些免不了的空隙，正好為空間保留一些開放感。
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