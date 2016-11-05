被動式設計住宅：用大自然的眷顧來節能省錢

所謂的「認定低炭素住宅」的認定標準是將運轉成本、二氧化碳排放量、建築本身的性能以及年間的能源消耗量等一起納入評分考量。而此住宅正是充分再利用了太陽光能源，通過各個認定條件後成為福岡市第一家「認定低炭素住宅」。

這裡是閣樓的書房和家庭圖書館