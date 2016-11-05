被動式設計住宅：用大自然的眷顧來節能省錢

不知道大家有沒有聽過建築用語裡 「被動式設計」（passive design）這個詞彙呢？與綠建築的概念相同，透過建築本身來收集如太陽光與風這樣的自然資源等儲蓄能量，與周圍環境形成自循環的系統，並儘量不使用像是空調等耗能的機器設備去維持建築內的舒適度，達到節約能源的作用。在福岡縣設立據點的空設計工房就是將空氣、熱、光、風等看不到的自然能源也列入設計考量，配合四季氣候條件提出住宅建案。不但有利於自然環境，這對屋主本身來說也有許多好處。這次的案件委託人育有二女，之前居住在得與人分享公共空間的集合住宅裡，在無法完全放鬆的生活形態下有壓力大到變得對於回家這件事產生抗拒。屋主提出理想的住宅條件為「希望能夠被喜歡的事物包圍」、「每一天都能感受到季節變化的生活」，為呼應這些需求，空設計工房設計出了以下的住宅。
住宅位於福岡市郊外。外牆和煙囪使用溫暖的紅香柏木，庭院和小菜田不去太刻意規劃，保持溫暖的自然感。整體來說並沒有多麼壓倒性的新穎設計，卻有種懷舊的魅力。
玄關鋪滿了暖色系的素燒磚，白色牆面與木質門的搭配帶有田園風情。有些小裝飾的古董小桌子上可以放放鑰匙留個小紙條，古樸味的小椅子方便進家門時坐下來脫鞋子，帽子和配件也可以放在旁邊的竹籃裡。這些物件讓整個玄關作為迎賓空間除了裝飾性也有實在的功能性。除此之外，上方的窗戶開口也讓陽光能夠進駐進來。
在能夠群聚家族的客廳必須得要開放感十足且舒適才行。設置了足夠的窗戶確保屋內的通風性，窗戶玻璃採用高機能姓斷熱玻璃，阻絕夏天的酷熱。 內部裝潢全部使用木材或紅磚等自然素材，色調則以自然色或中性色作為大底色，僅以抱枕或同時帶來清新香氣的花草水果等鮮豔的小色塊作為裝飾。
所謂的「認定低炭素住宅」的認定標準是將運轉成本、二氧化碳排放量、建築本身的性能以及年間的能源消耗量等一起納入評分考量。而此住宅正是充分再利用了太陽光能源，通過各個認定條件後成為福岡市第一家「認定低炭素住宅」。
這裡是閣樓的書房和家庭圖書館
創造一個能夠與貓一起生活的空間也是屋主的其中一個期望。室內建築師因此利用樑柱生出了一道貓的伸展台，在挑高空間通往窗戶邊的樑柱，想必能夠讓貓快樂地在上面盡情走台步玩耍。
這樣子的住宅，讓屋主在搬家的時候感到「雖然是全新的建築，卻有已經住過好一陣子的錯覺的親切感」，是個讓人與環境都非常舒適的建築成就呀！
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