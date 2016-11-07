兩世代樂融融：依著竹林的樸實房子

這間以樹林為背景的家是為了兩世代所打造的，要如何讓年紀以及生活習慣都不同的家人們擁有各自的天地，不互相打擾，卻又能夠緊密地連結，便是專家們的課題。在專家的細心設計下，最後的成果讓人感到簡樸卻有品味，尤其是使用木頭作為百葉窗的設計十分有美感。除此之外，這個家利用高度的錯位打造出不同空間，也是值得學習的好設計！
現在就讓我們來參觀這間二世代樂融融的好空間！
專家使用了通風的鍍鋅鋼板打造出看起來穩重給人安全感的灰色屋頂，屋頂的下方則是以木頭建成的牆面以及百葉窗。木頭的百葉窗能夠讓室內有不同樣貌的光影產生，不管在裡外看都充滿美感。
房子身後的樹林像是保護罩一樣，讓屋主在冬天可以免受寒冷的北風，夏天則提供了一絲涼意以及鬱鬱蔥蔥的景色。專家們利用高度，以錯層的方式打造出豐富層次的空間配置。從這個角度無法清楚窺探木頭牆壁後是什麼樣的空間，讓我們往下看揭曉謎底。
原來走上樓梯是一間小書房！在天花板下開了長方形的窗戶，下方則是長形的木頭書桌，唸書累了可以站起來或是坐著就能欣賞外面的風光，想必所有的疲憊一定能消失得無影無蹤吧？設計師也沒有浪費了牆面的空間，設置了木頭的收納櫃。
這間房子也少不了日本人最愛的榻榻米房，開了小窗口的設計讓隱密度較高的榻榻米房依舊明良。這絕對是獨享與自己對話的好地方。
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