兩世代樂融融：依著竹林的樸實房子

這間以樹林為背景的家是為了兩世代所打造的，要如何讓年紀以及生活習慣都不同的家人們擁有各自的天地，不互相打擾，卻又能夠緊密地連結，便是專家們的課題。在專家的細心設計下，最後的成果讓人感到簡樸卻有品味，尤其是使用木頭作為百葉窗的設計十分有美感。除此之外，這個家利用高度的錯位打造出不同空間，也是值得學習的好設計！

現在就讓我們來參觀這間二世代樂融融的好空間！