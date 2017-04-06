改造 62 年老屋: 一間有美麗後院的超明亮別緻空間

一間 62 歲的房子想必經歷了許多事情，並且暗藏不少故事。這本點子簿要介紹的是一間位在日本的老房子的重生過程，雖然說不是太過老舊，但是從它的外觀你可以發現歲月的痕跡。負責的專家以嶄新的白色，給予了這間老屋新的生命，並且將房子的內部打造成明亮的別緻空間。

你是否也很好奇這間老屋改造前後的樣貌為何呢? 讓我們一起探索更多細節吧!