改造 62 年老屋: 一間有美麗後院的超明亮別緻空間

一間 62 歲的房子想必經歷了許多事情，並且暗藏不少故事。這本點子簿要介紹的是一間位在日本的老房子的重生過程，雖然說不是太過老舊，但是從它的外觀你可以發現歲月的痕跡。負責的專家以嶄新的白色，給予了這間老屋新的生命，並且將房子的內部打造成明亮的別緻空間。
你是否也很好奇這間老屋改造前後的樣貌為何呢? 讓我們一起探索更多細節吧!
先讓我們看看這間房子的外觀吧，雖然說還不到搖搖欲墜，但是房子的用色以及經過摧殘的木頭表面讓人感受到其年華的老去。這樣的房子外觀實在無法讓訪客想要登門參觀，那麼專家會怎麼樣改造這間房子呢?
專家並沒有把對於這個家非常重要的兩棵樹砍去，而是選擇保留它們，並且將房子換上白色的衣裳，更加襯托出樹木的美麗。專家依舊選用木頭做為大門的素材，也讓房子散發著非常好親近的氣息。現在就讓我們一起進到屋內看看!
改造前的屋內裡面是非常傳統的榻榻米和室，雖然說和室是日本的美好文化，但是對於現代生活來說，其動線不佳，也有較為陰暗的問題。
專家採用開放式的設計，搭配大片的落地窗以及天窗，讓屋內洋溢著充足的自然光。
木頭的天花板樑柱呼應著柔和的木頭地板，搭配上白色的牆面，讓人彷彿感受到清爽的微風輕拂。
背後就是落地窗的廚房既有開放感又明亮，可以想像家人一起在此做菜的時光有多麼愉悅幸福!
我們最喜歡的區域絕對是浴室的空間!
瞧瞧那灰色系的石材地板，搭配上木頭框的玻璃拉門，是不是既溫暖又有工業風的現代感呢? 而泡澡區的牆面上開了氣窗，因此能確保空間的通風以及採光良好。
這種挑高的設計是日本住家中常見的規劃方式，也因為這樣的格局，家中的各個角落都能夠散發自然光。
被植物包圍著的木頭甲板露臺讓人感覺十分愜意舒適，當心情煩悶的時候，只要待在這裡沉思放空，似乎就能再次面對人生的挑戰呢!
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