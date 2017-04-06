你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

改造 62 年老屋: 一間有美麗後院的超明亮別緻空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

一間 62 歲的房子想必經歷了許多事情，並且暗藏不少故事。這本點子簿要介紹的是一間位在日本的老房子的重生過程，雖然說不是太過老舊，但是從它的外觀你可以發現歲月的痕跡。負責的專家以嶄新的白色，給予了這間老屋新的生命，並且將房子的內部打造成明亮的別緻空間。

你是否也很好奇這間老屋改造前後的樣貌為何呢? 讓我們一起探索更多細節吧!

改造前的外觀

武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

先讓我們看看這間房子的外觀吧，雖然說還不到搖搖欲墜，但是房子的用色以及經過摧殘的木頭表面讓人感受到其年華的老去。這樣的房子外觀實在無法讓訪客想要登門參觀，那麼專家會怎麼樣改造這間房子呢? 

改造後的外觀

武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ディンプル建築設計事務所

ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

專家並沒有把對於這個家非常重要的兩棵樹砍去，而是選擇保留它們，並且將房子換上白色的衣裳，更加襯托出樹木的美麗。專家依舊選用木頭做為大門的素材，也讓房子散發著非常好親近的氣息。現在就讓我們一起進到屋內看看!

改造前的屋內

武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

改造前的屋內裡面是非常傳統的榻榻米和室，雖然說和室是日本的美好文化，但是對於現代生活來說，其動線不佳，也有較為陰暗的問題。

改造後的開放感設計

武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所 餐廳
ディンプル建築設計事務所

ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

專家採用開放式的設計，搭配大片的落地窗以及天窗，讓屋內洋溢著充足的自然光。

木頭的天花板樑柱呼應著柔和的木頭地板，搭配上白色的牆面，讓人彷彿感受到清爽的微風輕拂。

廚房

武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所 現代廚房設計點子、靈感&圖片
ディンプル建築設計事務所

ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

背後就是落地窗的廚房既有開放感又明亮，可以想像家人一起在此做菜的時光有多麼愉悅幸福!

浴室

武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ディンプル建築設計事務所

ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

我們最喜歡的區域絕對是浴室的空間!

瞧瞧那灰色系的石材地板，搭配上木頭框的玻璃拉門，是不是既溫暖又有工業風的現代感呢? 而泡澡區的牆面上開了氣窗，因此能確保空間的通風以及採光良好。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挑高的設計

武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所 視聽室
ディンプル建築設計事務所

ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

這種挑高的設計是日本住家中常見的規劃方式，也因為這樣的格局，家中的各個角落都能夠散發自然光。

後院

武蔵境の家, ディンプル建築設計事務所 ディンプル建築設計事務所 庭院
ディンプル建築設計事務所

ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所
ディンプル建築設計事務所

被植物包圍著的木頭甲板露臺讓人感覺十分愜意舒適，當心情煩悶的時候，只要待在這裡沉思放空，似乎就能再次面對人生的挑戰呢!

延伸閱讀: 5 個令人瞠目結舌的破舊老屋改造案

9 間適合家庭居住的超舒適住宅
你也喜歡這樣的老屋改造案嗎? 留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了