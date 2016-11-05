看山的日子：擁有迷人山景的兩層樓木頭小屋

不管是住在城市或是鄉間，擁有迷人自然氣息的木頭幾乎是所有人偏好的建材。這次我們要介紹的是一間擁有迷人山景，裡外都以木材為主建材的兩層樓木頭小屋。這間位在日本的房子並沒有採用傳統的日式建築手法，反而是偏向西式的結構。簡單的三角形屋頂給予人簡單利落的北歐感，而內部的裝潢充滿了柔和的氣息，每個角落都讓人感到舒適放鬆。
你也愛木屋嗎？那麼讓我們一起前往這個家，感受木頭的氣息。
這個偏西式木屋造型的家以淺色的木頭作為主牆面，黑色的屋頂以及邊框則傳遞了濃厚的現代感。專家所設計的簡單的木框落地窗讓小木屋有著俐落大方的線條，任誰都會想要駐足欣賞它。
綠廊道是欣賞迷人山景的最佳所在。在此非常適合泡杯茶，愜意地享受一個風光明媚的下午。
這個像是十字架一樣的窗戶將其分成四個正方形的小框框，在地面上也產生了美麗的光影。充足的陽光穿透窗戶來到室內，在這樣的空間裡，似乎只要一本最喜歡的書就會忘記時間的流逝。
二樓的拋花木材為室內帶來不一樣的風味以及更多層次的紋理，而在這個空間內，天花板的樑柱設計也是值得一看的亮點。由於天花板的高度頗高，因此待在這裡也不會感到有壓迫感。
接近地面的窗戶是非常有特色的設計，只要坐在木頭的地板上，就能欣賞到窗外的景緻。米白色的牆面、木頭的傢俱、簡約的燈具，這個空間非常有北歐的風情。
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