看山的日子：擁有迷人山景的兩層樓木頭小屋

不管是住在城市或是鄉間，擁有迷人自然氣息的木頭幾乎是所有人偏好的建材。這次我們要介紹的是一間擁有迷人山景，裡外都以木材為主建材的兩層樓木頭小屋。這間位在日本的房子並沒有採用傳統的日式建築手法，反而是偏向西式的結構。簡單的三角形屋頂給予人簡單利落的北歐感，而內部的裝潢充滿了柔和的氣息，每個角落都讓人感到舒適放鬆。

你也愛木屋嗎？那麼讓我們一起前往這個家，感受木頭的氣息。