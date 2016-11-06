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低價但美觀：22.5 坪的預製屋

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Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME 房子
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你可能會覺得簡單的預製屋不可能與美觀劃上等號，然後在今天的點子簿中，我們要向你展示價格較為低廉的現代預製屋也可以如夢似幻，並且兼具環保的設計與一應俱全的生活機能。這個只有 22.5 坪的預製屋個性獨具，並且散發了田園風的魅力。不管是內外部都非常優雅。如果你也覺得預製屋會是你考慮的房屋形態的話，那就趕快讓我們看下去！

露臺

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門外的露臺給予訪客們平易近人的親切感，木頭以及石頭的素材十分高雅，而白色的門以及窗框也讓房子看起來更有層次。

屋頂

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這個使用了木材以及石頭的家傳遞出強烈的田園風情，而磚瓦所搭建而成的屋頂則很有傳統之美。設計這間預製屋的專家在外觀添加了傳統與現代的元素，也讓房子更有獨特的魅力。

素材

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雖然說這個家因為使用了大量的石頭作為牆面的主素材，但是木頭的樑柱以及支撐柱也不容忽視，而這個素材也將是主導內部裝潢的元素！

室內

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一走進室內，我們可以立即感受到濃厚的木頭風采。牆面的木頭被漆成了淺白色，而屋頂的木頭則保留了原色，一深一淺的搭配讓人在視覺上感到更有不一樣的層次。

寧靜感

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這間預製屋的內部十分簡單，也因此讓人感受到寧靜感。沒有過多繁瑣的設計，反而讓人能夠靜下心來，回歸質樸的生活方式。而雖然這個家只有區區 22.5 坪，但是設計師依舊劃分出不同的生活區域，而其完善的機能也讓住的人能夠享受舒適的生活。

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