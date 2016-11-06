低價但美觀：22.5 坪的預製屋

你可能會覺得簡單的預製屋不可能與美觀劃上等號，然後在今天的點子簿中，我們要向你展示價格較為低廉的現代預製屋也可以如夢似幻，並且兼具環保的設計與一應俱全的生活機能。這個只有 22.5 坪的預製屋個性獨具，並且散發了田園風的魅力。不管是內外部都非常優雅。如果你也覺得預製屋會是你考慮的房屋形態的話，那就趕快讓我們看下去！