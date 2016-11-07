10 間會讓你心跳加速的田園風房子

你熱愛質樸且貼近自然的田園風嗎？今天你要小心了，我們為這樣的你集結了 10 間會讓你心跳加速的迷人田園風房子，每間都各有其魅力以及個人的特色，相信你應該會為之著迷。這 10 間房子為我們展示了田園風的住宅並不只是使用單一的素材以及色系，這樣風格的家其實可以很有多樣性。
準備好一起心跳加速了嗎？現在就往下看由 10 位專家所打造的迷人田園風住宅吧！
這間田園風的住宅的屋頂實在是斜的可以！這樣的特色絕對讓人過目難忘！除此之外，不同色調的石頭堆砌成屋頂以及外牆，搭配木頭做為支撐的樑柱，以及充滿現代感的玻璃窗更顯風情萬種。
傳統的結構、白色的牆面、以磚頭所堆砌成的方形牆ㄇㄧㄢ、藍色的窗框加上木頭的假窗，這間田園風情的小屋十分可愛，也特有童話故事的情懷。
這間田園風情的廚房被大量的木材主導，卻一點也不給人壓迫感，而橘色的地板也是田園風的重點之一。
這個田園風情的陽台也使用了大量的木材。木頭的甲板、餐桌、牆面，雖然都是同一種素材，但是不同的色調堆疊出不無聊的層次。
不一樣的磚頭、白色的線條、圓弧的窗戶、壯觀的煙囪，這個家散發著迷人的美式風情。
應該沒有什麼比座落在樹林間的小木屋更散發田園風情了吧？
這間房子的餐廳使用了大塊的石頭作為牆面，略為粗獷，卻在搭配了木頭樑柱以及經典的傢俱後顯得優雅。
這間小屋有著非常尖的屋頂，大片的落地窗則是讓人驚艷的設計，整體感讓人聯想到綠野仙蹤。
淡色系的牆面、傢俱與家飾品配上淺色的木頭天花板，這間田園風的臥室讓人感受到優雅的魅力。
在這間田園風的房子了最奪目的絕對是眼前這懸空的樓梯，誰說田園風就一定要走保守傳統路線呢？
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