茶色系的美好: 將兩層樓分成六層的挑高住家

從側面看這一次要介紹的茶色房子，你會以為它是間平房，但是殊不知隱身在第一層背後的斜屋頂之下，設計師利用層次的落差以及樓梯，將兩層的建築總共分成了六層，並且連接各個生活空間。進到了室內後，你更會因為其挑高的寬敞空間感而嚇一大跳。現在就一起來看看設計師的傑出之作吧~
在面向道路的南側有一個停車位和一個花園。 建築物的外牆使用了大地色，帶給人十足的平靜感。 在屋頂的位置甚至設計了一個屋頂的陽台，讓你可以居高臨上地充分享受舒適的戶外空間。
入口處使用了自然的色系，白色以及木頭的顏色營造出明亮卻舒適的氛圍。靠著牆壁的鞋櫃面積很大，絕對可以容納一家子的鞋子。鞋櫃上的吊燈則讓玄關處不會過於黑暗。
這個家看似只有兩層樓，但是設計師利用樓梯的落差，將空間分成六層。客廳為在一樓，二樓則為餐廳以及廚房，三樓是工作間，四樓是兒童房，五樓則是臥室，六樓規劃成閣樓。利用高度差，這個家的每個家庭成員都得以享有自己的空間。
樓梯的線條以及色調非常有幾何感，與白色的背景成為美好的反差。簡單的綠色植物以及吊燈，讓空間看起來更為豐富。
挑高的木頭天花板讓整間屋子即使分了六層依舊十分寬敞，木頭的紋路以及樑柱是整棟房子最令人感到安心並且又美觀的設計。
每個日式房子裡面，似乎都要有間榻榻米房才叫做完整? 設計師在榻榻米房內，利用高度打造了一個小閣樓。小巧可愛的閣樓空間，絕對是喜歡安靜的家庭成員最完美的小角落。
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