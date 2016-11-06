焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (11 月 6 日)

為了因應現代人們的生活需求，新形態的房屋類型不斷竄起。這次最受歡迎的五本點子簿中就包含了成本低廉、工期短但是依舊美輪美奐的新型態房屋。除此之外，人們也傾心於傳統造型的房屋，而也許因為現代社會的老年化問題越來越嚴重，為了退休人士以及上了年紀的長輩所量身打造的房屋也特別受到重視。不論受歡迎的是怎麼樣的房屋，住宅本身的最大用意就是讓居住的人能夠舒適自在地生活，讓身與心都能徹底地在避風港內放鬆充電。

不知道你是否已經猜到這次入圍的點子簿是哪幾本了呢？我們很想知道你是不是再次猜對了，所以就讓我們往下看吧！