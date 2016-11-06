焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (11 月 6 日)

為了因應現代人們的生活需求，新形態的房屋類型不斷竄起。這次最受歡迎的五本點子簿中就包含了成本低廉、工期短但是依舊美輪美奐的新型態房屋。除此之外，人們也傾心於傳統造型的房屋，而也許因為現代社會的老年化問題越來越嚴重，為了退休人士以及上了年紀的長輩所量身打造的房屋也特別受到重視。不論受歡迎的是怎麼樣的房屋，住宅本身的最大用意就是讓居住的人能夠舒適自在地生活，讓身與心都能徹底地在避風港內放鬆充電。
不知道你是否已經猜到這次入圍的點子簿是哪幾本了呢？我們很想知道你是不是再次猜對了，所以就讓我們往下看吧！
讓人有腳踏實地之感的平房無疑有大受歡迎的魅力～好踏實！10 間你夢寐以求的美麗平房為你展示了不同種平房的風格，不知道你的最愛是哪個呢？
在這本點子簿中，我們帶你欣賞了成本低廉、講求環保，但是卻依舊美輪美奐的預製屋。雖然面積小，但是設計師妥善利用每一個角落，最後的成品真的讓人感到驚艷不已～
約 690 萬台幣完工，含設計圖的 50 坪傳統住宅的外觀很有童話故事感，而其傳統的外觀、別緻的裝潢以及低廉的價格，應該是其大受好評的原因！
上了年紀之後，退化的身體機能更需要一個舒適的生活空間！敬老尊賢！為長輩所打造的舒適鄉間好宅提供長輩一個能夠盡情享受種菜生活的居家空間，而綠廊道絕對是這個家最迷人的區域～
你渴望住在山間嗎？渴望呼吸清新的空氣，享受永遠看不膩的綠意嗎？這本點子簿是為了寄情於山中的退休夫婦所精心設計的，不管裡外都給人十分舒適感的家，絕對是退休人士的理想家園！