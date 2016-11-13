甩開平凡樣貌! 一間充滿溫度的自然系公寓

總覺得自己的公寓地方狹窄﹐而且看起來很平庸嗎﹖隨著城市的發展和人口的增長﹐很多新一代都只可住在狹小的公寓﹐還要負擔沉重的房價或租金。難免失去了重新打造家居生活的心思﹐更沒有多餘的時間和力氣﹐去構思自己的理想公寓。
這次我們所為你介紹的專案﹐正是於日本新潟県的建築師所重新裝修的公寓，大家可作借鏡，進而發現狹小住宅的更多可能性!
平淡的實木家具和地板﹐都是一般家庭常用的裝潢﹐感覺偏於平庸。由於木色暗沉，窗戶也不多﹐更使房子暗淡無光﹐加上堆放起來的雜物﹐讓家中難以有一種整齊的感覺。於改造之前﹐是一個很平凡和常見的公寓。
雖然門前的位置無法擴建加大，但仍可改進家居設計，來提升公寓的空間感。例如: 使用淺色調的材料、加強光線和使用摺扇式的高身木櫃等方法，製造比實際更為寬敞的視覺效果。而且正對著門前的階梯，讓人視覺上感覺有更多的空間。
客廳被改造成開放式的簡單自然風，空間感以及整個房屋的氛圍都煥然一新。首先﹐把深褐色的木地板改成淺色的木紋地板，暗色調的家具改用亮色的實木家具，再加上造型各異的吊燈﹐讓整個住所更明亮。然後設計師也規劃了大片的落地玻璃窗和窗簾，使家中看起來更廣闊。
由於一致性採用了實木傢俱和大地色系﹐讓這個公寓充滿了來自大自然的元素，進而讓城市人疲倦的身心皆可徹底。溫暖的色系也讓家中的氛圍升溫，相信在這樣的公寓，會得到更好的休息吧!
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