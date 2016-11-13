甩開平凡樣貌! 一間充滿溫度的自然系公寓

總覺得自己的公寓地方狹窄﹐而且看起來很平庸嗎﹖隨著城市的發展和人口的增長﹐很多新一代都只可住在狹小的公寓﹐還要負擔沉重的房價或租金。難免失去了重新打造家居生活的心思﹐更沒有多餘的時間和力氣﹐去構思自己的理想公寓。

這次我們所為你介紹的專案﹐正是於日本新潟県的建築師所重新裝修的公寓，大家可作借鏡，進而發現狹小住宅的更多可能性!