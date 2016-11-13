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甩開平凡樣貌! 一間充滿溫度的自然系公寓

Tarsier Tarsier
house-03, dwarf dwarf 餐廳
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總覺得自己的公寓地方狹窄﹐而且看起來很平庸嗎﹖隨著城市的發展和人口的增長﹐很多新一代都只可住在狹小的公寓﹐還要負擔沉重的房價或租金。難免失去了重新打造家居生活的心思﹐更沒有多餘的時間和力氣﹐去構思自己的理想公寓。

這次我們所為你介紹的專案﹐正是於日本新潟県的建築師所重新裝修的公寓，大家可作借鏡，進而發現狹小住宅的更多可能性!

常見的公寓設計 ; 平凡無奇的擺設

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平淡的實木家具和地板﹐都是一般家庭常用的裝潢﹐感覺偏於平庸。由於木色暗沉，窗戶也不多﹐更使房子暗淡無光﹐加上堆放起來的雜物﹐讓家中難以有一種整齊的感覺。於改造之前﹐是一個很平凡和常見的公寓。

感覺被包夾的空間 ; 難以避免的壓迫感

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狹窄的前﹐擺放了不少鞋子和雜物。而且門旁的組合櫃非常厚﹐而且顏色深暗﹐讓門廊的空間更為狹小。一進家中﹐就會感到壓迫感。

改造後: 亮麗簡潔的門前

house-03, dwarf dwarf 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
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雖然門前的位置無法擴建加大，但仍可改進家居設計，來提升公寓的空間感。例如: 使用淺色調的材料、加強光線和使用摺扇式的高身木櫃等方法，製造比實際更為寬敞的視覺效果。而且正對著門前的階梯，讓人視覺上感覺有更多的空間。

改造後: 開放式的客廳

house-03, dwarf dwarf 餐廳
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客廳被改造成開放式的簡單自然風，空間感以及整個房屋的氛圍都煥然一新。首先﹐把深褐色的木地板改成淺色的木紋地板，暗色調的家具改用亮色的實木家具，再加上造型各異的吊燈﹐讓整個住所更明亮。然後設計師也規劃了大片的落地玻璃窗和窗簾，使家中看起來更廣闊。

改造後: 另一角度的客廳

house-03, dwarf dwarf 客廳
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設計師還善用了牆身的位置，設計了一些窄身櫃和桌子，增加實用面積。右邊的牆身也改設成半面，上半部使用了木柱代替密實的牆，讓空間感覺更為開闊。

改造後: 充滿自然氣息

house-03, dwarf dwarf 餐廳
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由於一致性採用了實木傢俱和大地色系﹐讓這個公寓充滿了來自大自然的元素，進而讓城市人疲倦的身心皆可徹底。溫暖的色系也讓家中的氛圍升溫，相信在這樣的公寓，會得到更好的休息吧!

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