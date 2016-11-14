一起展開綠色生活! 與大自然融為一體的環保組合屋

近年田園生活、返璞歸真的家居生活掀起潮流，不少人都希望家居設計以大自然的格調作為主體，打造出獨特卻又環保的住宅。今天 homify 就帶大家參觀位於俄羅斯的一間環保組合屋，看看專業設計師 Bio Architects 如何將環保概念融入到室內設計中，打造現代前衛的風格。
房子的前面延伸到一個有人字形屋頂作為遮蓋物的露台區，這個區域放置了現代且舒適的家具。這不僅讓生活位置延伸，擴大空間，同時也劃分了一個戶外的小天地，讓屋主及客人可以在舒適的環境中眺望曠野的美麗景緻。此外，設計師貼心地照顧到室外的燈飾，確保在晚上大家亦能聚集在一起，舉杯共飲。
客廳採用深色系的色調，以黑色的牆身與淺色木地板和白色的牆壁勾劃出完美對比。在同色系的長椅及壁爐的襯托下，整體感覺和諧一致，顯得非常舒適，絕對是集功能和時尚於一身的客廳！
設計師選用中性的色調，於餐廳創造出一個明亮的環境。 兩面的玻璃讓充足的陽光能進駐家中，並且襯托出白色的牆壁和木地板的美，進而營造溫暖舒適的效果。同時，設計師盡量使用輕巧簡單的家具，貫徹簡約主義。
在這幅圖像中，我們看到房子前面的露台是多麼的賞心悅目！它配有時尚和功能的家具，包括吊床和戶外用餐空間，打造出一個多功能的空間：黃昏時放鬆身心，於吊床上閱讀書本；夜深，在星空下與家人聚餐。這樣美妙的木系居家不是更像一個華麗的度假勝地嗎？
設計師於臥室來個小轉變，以深色調的灰色床單和炭色彩牆作為主調，帶出優雅的感覺。臥室內沒有添加任何花俏的裝飾，保持一個質樸而現代的空間。床頭燈更為這個臥室提供柔和、浪漫的光芒。