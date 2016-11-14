一起展開綠色生活! 與大自然融為一體的環保組合屋

房子的前面延伸到一個有人字形屋頂作為遮蓋物的露台區，這個區域放置了現代且舒適的家具。這不僅讓生活位置延伸，擴大空間，同時也劃分了一個戶外的小天地，讓屋主及客人可以在舒適的環境中眺望曠野的美麗景緻。此外，設計師貼心地照顧到室外的燈飾，確保在晚上大家亦能聚集在一起，舉杯共飲。