自然中的珍寶: 結合日式美學的現代木質住宅

設計師取材自然，利用石材、木材和陶瓷作為主要物料，同時加設玻璃大門，優良的採光使木製的天花板和地板更見明亮。右側亦預留了足夠的空間放置衣服和配飾，使客人在浴室內方便更換衣服，尤其顧及到女士們梳妝、準備個人護理的需求。這樣有著貼心設計的浴室，怎叫人能不以愉悅的心情來洗滌身心呢？