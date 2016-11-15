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自然中的珍寶: 結合日式美學的現代木質住宅

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Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 客廳
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美洲住宅設計與日本風呂有甚麼共通點？位於墨西哥城的設計師Weber Arquitectos，受到日本風呂的靈感啟發，將日式美學的概念注入了室外寬敞的戶外庭院中，呈現了無邊無際的視野空間，讓人一見傾心，恨不得投入舒適的國度享受渡假生活！如果你也喜歡結合中西之美的建築，那就與我們一起來參觀這間風格獨具的住宅吧~

外觀

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 房子 Wood effect
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
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小橋流水人家，花花草草的清香撲鼻而至，沿著樹木的小台階攀爬而上，一個嶄新悠然的世界正在等你探索！

露臺

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 客廳
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
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天然石材所砌成的牆是來自天然的元素，壁爐的火焰為家中氛圍增添溫暖，連同輕木的材質，讓整個房子變身成低調華麗的代名詞。

臥室

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 臥室
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
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天花板由木材拼湊而成，營造出天然且溫暖的感覺。臥室的溫馨陳設，床頭的小花束都讓房間散發出浪漫舒適的氣息。門窗對外開放，自然光線可穿透入房間，美麗的田園風光就在咫尺，真讓人不想離開房間。

浴室

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 浴室
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
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設計師取材自然，利用石材、木材和陶瓷作為主要物料，同時加設玻璃大門，優良的採光使木製的天花板和地板更見明亮。右側亦預留了足夠的空間放置衣服和配飾，使客人在浴室內方便更換衣服，尤其顧及到女士們梳妝、準備個人護理的需求。這樣有著貼心設計的浴室，怎叫人能不以愉悅的心情來洗滌身心呢？

戶外淋浴間

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 浴室
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
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屋頂的透明天窗，讓陽光毫無保留地照射於室內。優雅的磁磚排排站，營造出不同層次感，並且細緻地區分出洗手間和淋浴間。

泳池

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 房子
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
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甫進入室內，迎接賓客的是充滿自然風格的游泳池和休息區。蘆葦和泳池周圍的草叢、高聳入雲的樹木及陰影令人宛如置身於墨西哥的沙灘中。翠綠的池畔看起來夢幻寫意，旁邊的白色柔軟沙發更是讓人放鬆，來一杯夏日特飲，盡情享受假日。

專案：10 個在院子裡的實惠地面泳池

客廳

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
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在這個現代化的庭院，不難見到木材是主角，它完美地結合了其他材質，與各項擺設互相呼應。而內部與外部的聯繫又是密不可分，透過大玻璃窗可見到外面廣闊的景觀，舒適溫馨的氛圍一湧而至。

積木玩具般的住宅：不浪費面積的簡約空間
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房子

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客廳

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廚房

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臥室

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庭院

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浴室

浴室

餐廳

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泳池

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