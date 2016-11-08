對於不擅長一邊料理一邊整理的人來說，廚房就有如戰場一樣，如果廚房的收納功能或是動線設計不佳，那麼更會加重了做菜的挑戰性。為了不讓廚房欠佳的功能性而讓你對做菜這件理當是十分有趣的事情充滿畏懼，我們整理了 12 個每間廚房都需要的好點子。不管是懸掛你的廚具、設置多分隔的儲藏櫃，或是安裝隱藏式的工作流理台，你都能依照你料理的習性，為你的廚房找到最適合的好點子。
如果你也想要不假設計師之手，便享受愉悅的料理人生的話，那就趕快跟我們一起拜讀 12 個每間廚房都需要的好點子！
隱藏式的砧板讓你享有更大面積的流理台空間，在準備應付大場面的料理的時候特別方便。
中島廚房不僅看起來高雅，也能為你搏得更多的使用面積，料理起來更加有效率！
有多分隔的儲藏櫃讓廚房的用品能夠有條有理地待在固定的位置，進而讓你節省許多找東西的時間。
大面積的壁面收納格讓你可以把所有的用品一一擺好，你也就不會忘記家中有什麼調味料了！
儲藏櫃裡設置照明是十分高招的設計，明亮的櫥櫃讓你能清楚看到收在裡面的各類用品。
分隔多的櫃子功能性強大，只需要一個櫃子，就能安置所有的廚房用品。
減低廚房雜亂感的好方法之一就是選擇一個能把門關上就眼不見為淨的櫥物櫃。
螺旋式的水龍頭讓你的廚房看起來更專業，而且還能為走簡約風格的廚房帶來一絲趣味。
能夠記下食譜等雜事的黑板是能讓廚房與眾不同卻又實用的飾品。
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