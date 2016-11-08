對於不擅長一邊料理一邊整理的人來說，廚房就有如戰場一樣，如果廚房的收納功能或是動線設計不佳，那麼更會加重了做菜的挑戰性。為了不讓廚房欠佳的功能性而讓你對做菜這件理當是十分有趣的事情充滿畏懼，我們整理了 12 個每間廚房都需要的好點子。不管是懸掛你的廚具、設置多分隔的儲藏櫃，或是安裝隱藏式的工作流理台，你都能依照你料理的習性，為你的廚房找到最適合的好點子。

如果你也想要不假設計師之手，便享受愉悅的料理人生的話，那就趕快跟我們一起拜讀 12 個每間廚房都需要的好點子！