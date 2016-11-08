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12 個每間廚房都需要的好點子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Mediterranean Style, Rencraft Rencraft 廚房 木頭 Blue
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對於不擅長一邊料理一邊整理的人來說，廚房就有如戰場一樣，如果廚房的收納功能或是動線設計不佳，那麼更會加重了做菜的挑戰性。為了不讓廚房欠佳的功能性而讓你對做菜這件理當是十分有趣的事情充滿畏懼，我們整理了 12 個每間廚房都需要的好點子。不管是懸掛你的廚具、設置多分隔的儲藏櫃，或是安裝隱藏式的工作流理台，你都能依照你料理的習性，為你的廚房找到最適合的好點子。

如果你也想要不假設計師之手，便享受愉悅的料理人生的話，那就趕快跟我們一起拜讀 12 個每間廚房都需要的好點子！

1. 天花板吊桿

Casa Evans, A4estudio A4estudio 現代廚房設計點子、靈感&圖片
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

裝置在天花板上的懸掛式的桿子能夠節省設置櫥物櫃的空間，將所有鍋具掛在鉤子上也讓你砸下不少銀子的廚具成為展示品。

2. 隱藏的工作區

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

隱藏式的砧板讓你享有更大面積的流理台空間，在準備應付大場面的料理的時候特別方便。

3. 中島

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens 廚房
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

中島廚房不僅看起來高雅，也能為你搏得更多的使用面積，料理起來更加有效率！

4. 懸掛式收納

Mediterranean Style Rencraft 廚房 木頭 Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

類似第一張圖的收納方式，將廚具們懸掛起來不僅增加工業風的味道，也能讓所有的廚具一目瞭然。

5. 可滑動的收納抽屜

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Ada Ahşap

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

可以往外滑動的收納抽屜讓你在拿取所需物品的時候不用往櫥櫃裡面探頭探腦，自然輕鬆許多。

6. 分隔

50.2cm pull-out organiser simplehuman 廚房儲櫃
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
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有多分隔的儲藏櫃讓廚房的用品能夠有條有理地待在固定的位置，進而讓你節省許多找東西的時間。

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7. 壁面收納格

CASA FOTOMÁTICA, ESTUDIO MYGA ESTUDIO MYGA 廚房
ESTUDIO MYGA

ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA
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大面積的壁面收納格讓你可以把所有的用品一一擺好，你也就不會忘記家中有什麼調味料了！

8. 儲藏櫃的照明

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet Lisa Melvin Design 廚房儲櫃
Lisa Melvin Design

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

儲藏櫃裡設置照明是十分高招的設計，明亮的櫥櫃讓你能清楚看到收在裡面的各類用品。

9. 功能性強大的櫃子

Surrey kitchen Lewis Alderson 廚房收納櫃與書櫃
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

分隔多的櫃子功能性強大，只需要一個櫃子，就能安置所有的廚房用品。

10. 減低雜亂感

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa 廚房儲櫃
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

減低廚房雜亂感的好方法之一就是選擇一個能把門關上就眼不見為淨的櫥物櫃。

11. 螺旋水龍頭

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

螺旋式的水龍頭讓你的廚房看起來更專業，而且還能為走簡約風格的廚房帶來一絲趣味。

12. 黑板

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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能夠記下食譜等雜事的黑板是能讓廚房與眾不同卻又實用的飾品。

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