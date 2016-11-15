現代且高雅! 8 種在家中使用石頭素材的方法

有不同種的尺寸、形狀、顏色與風格的石頭是非常好的素材，不管是使用在房屋的內部或是外部，其強度、多功能性和各種用途，以及散發天然的原始風味，都能提升家中的質感與改變氛圍。
利用不同類型的石材，你可以為家中帶來美麗卻質樸的風格，並且能更完美地打造現代或是簡約的設計。為了讓你有更多靈感，我們今天結合了來自世界各地的頂級專家們使用石頭作為裝飾家中的素材的作品，希望你也能從中得到一些好點子。
這間車庫使用了灰色系的石材，增添了入口的穩重感。為了避免這樣的用色讓空間感覺太過於黑暗，設計師規劃了光線可以進駐的水平條，美觀之餘也具功能性。
如果你想要呈現一種大器且優雅的感覺，不如在入口正前方規劃一面使用熔岩石板搭建而成的半面牆。例如這張圖片，灰色的石頭質地為入口帶來了十分高雅的感覺。如果你想要在夜晚時呈現不同的氣氛，那麼可以使用地面照明加強效果。
在車庫區鋪上小石頭不僅美觀，還十分耐用。為了讓視覺上的層次感更分明，你可以像圖中一樣，使用深淺色系的石頭，然後在種上喜歡的綠色植物，讓車庫空間更有柔和感。
為了加強與石頭粗獷表面以及個性的對比，你可以使用光滑的磁磚地面，讓兩者在色系上以及質地上都有所不同。
在電視後面的牆砌上石頭，能夠讓人感到沉靜與安全感。在這張圖中，我們可以看到優雅的灰色石牆與拋光木桌的完美結合，而深色調的石頭與奶油色的磁磚地板則成了強烈的對比。
房子的入口是給訪客的第一印象，使用石牆可以讓訪客感覺到貴氣，利用地燈更能凸顯出石材的色調與紋理。
在這個設計中，我們可以看到石頭如何以大理石的形式用於浴室檯面上。 拋光的石頭賦予了這個空間非常優雅和精緻的設計感。
粉紅色的色調與櫥櫃的深色系木材融為一體，十分有美感。
花崗岩不易損壞且不會染色的特性很適合廚房的空間，檯面溫暖的色調與地板很有一致性，並且讓人感到清新舒服。