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480 萬台幣打造的焦糖色方形塊狀住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
玉縄台の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 現代風玄關、走廊與階梯
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在這本點子簿中，來自日本的達人們為我們展示了如何用有創意的方式為面積有限的家庭博取更多的可用面積。這一個焦糖色系，僅有 31 坪的兩層樓建築位在鬱鬱蔥蔥的綠意之中，一樓除了有足夠的空間作為車庫使用外，二樓也有工作室式的生活空間。

從外面看這個家會發現他的結構十分有趣，襯著綠意的焦糖色十分不凡，在街道上閃閃發亮。入口十分開放以及寬敞，而簡單的木製樓梯則引人上到二樓的空間。

這個家簡單且清新自然，每個角落都讓人感到神清氣爽，令人更為其僅花了 480 萬台幣的造價感到驚訝不已。事不宜遲，讓我們看更多細節吧!

外觀

玉縄台の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
向山建築設計事務所

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第一眼看到這間住宅，車庫的大開口吸引了我們的注意，方正的線條以及黑色的框架讓人留下深刻的印象。車庫的大門設有電動門，可以保護愛車不受損壞以及風吹日曬。真正的大門隱身在右側方，上方則設有小屋簷，讓等著進門的訪客或是家人不需要曝曬在陽光下，是貼心的小細節。

車庫兼門廳

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這張照片是車庫兼門廳的空間，左手邊可以看到戶外的大片森林，滿滿的綠意與室內的白色面構成美好的畫面，右手邊的木材也呼應著室外的綠色植物。

樓梯

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以木材為主的樓梯做工十分精細美麗，讓人可以感受到工匠的技藝，樓梯間下的空間設置了小型的書房，側邊有窗戶的設計讓人在閱讀時一點也不用擔心過於陰暗的問題。

開放的起居空間

玉縄台の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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上了樓梯後是開放式的起居空間，天花板使用了膠合板，地板則使用白蠟木，在這個房間裡可以感受到天然素材的溫暖。大面積的滑動式落地窗也讓屋主可以隨時在室內與戶外移動，而那大片的綠意是最讓我們傾心的美景。

廚房

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房間的另外一邊是開放式的白色廚房，沒有牆面間隔是不讓小空間太過有壓迫感的秘密。在廚房的側邊是沒有使用牆面或是門的臥室。這間房子之所以可以以低預算完工，就是盡可能避免使用細木工，以降低成本。

臥室

玉縄台の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 露臺
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最後我們從臥室往外看，由於臥室位在北側的位置，因此不用擔心外人的視線，但又可以欣賞到窗外鬱鬱蔥蔥的景緻。

看完這間房子後，我們真的非常羨慕它得天獨厚的地理位置以及明亮且溫馨的室內設計，不知道你是不是也有一樣的感受呢?

延伸閱讀:簡約日式住宅：展現樸實路線的現代時尚感

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