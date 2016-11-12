480 萬台幣打造的焦糖色方形塊狀住宅

在這本點子簿中，來自日本的達人們為我們展示了如何用有創意的方式為面積有限的家庭博取更多的可用面積。這一個焦糖色系，僅有 31 坪的兩層樓建築位在鬱鬱蔥蔥的綠意之中，一樓除了有足夠的空間作為車庫使用外，二樓也有工作室式的生活空間。

從外面看這個家會發現他的結構十分有趣，襯著綠意的焦糖色十分不凡，在街道上閃閃發亮。入口十分開放以及寬敞，而簡單的木製樓梯則引人上到二樓的空間。

這個家簡單且清新自然，每個角落都讓人感到神清氣爽，令人更為其僅花了 480 萬台幣的造價感到驚訝不已。事不宜遲，讓我們看更多細節吧!