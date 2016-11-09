你是否覺得一個家的入口其實不太重要，沒有人會放太多焦點在它身上，因此你也就不願意花上時間、精力以及金錢在入口的設計上面呢？如果你有這樣的想法那就大錯特錯了，入口是所有訪客們對你的品味以及房子風格的第一印象，也是影響你每天回家心情的關鍵所在。這次的點子簿幫你整理了 15 個讓你家入口更美麗的簡單方法，你可以從下面的 15 張圖片中，找到讓家中門面更為美麗的靈感。
現在就來瞧瞧吧！
在入口兩旁以石頭打造出小盆栽，讓綠意增添入口的美感。
不論是陶土做成的盆栽，或是小石子鋪成的“地毯”，小細節就能點亮入口的區塊。
不論是門前天花板上，或是步道旁邊的地面照明，溫暖的黃光能讓夜晚的入口更佳引人入勝。
木頭大門搭配混凝土的地板許你一個大氣的入口！
大門旁邊牆面所設置的小噴泉，讓你的家感覺更有生氣。
這樣較為複雜的設計，專家們能夠提供你好點子。
在你的入口處放上一個你最得意的藝術品收藏，就能立刻凸顯家的出眾品味。
木頭甲板能營造出溫馨的好氣氛，不管是訪客或是屋主都能開心進門。
白色的圓拱門以及牆面散發整潔感，卻有帶點浪漫氣息。
在大門放上坐椅可以塑造出愜意悠閒的氣氛。
小石階以及粉嫩的油漆色共同營造出小巧可愛的風格。
走簡約路線的話，不如就讓入口留白吧！
地墊能夠減低生冷感，增添溫暖的氣息。
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