你是否覺得一個家的入口其實不太重要，沒有人會放太多焦點在它身上，因此你也就不願意花上時間、精力以及金錢在入口的設計上面呢？如果你有這樣的想法那就大錯特錯了，入口是所有訪客們對你的品味以及房子風格的第一印象，也是影響你每天回家心情的關鍵所在。這次的點子簿幫你整理了 15 個讓你家入口更美麗的簡單方法，你可以從下面的 15 張圖片中，找到讓家中門面更為美麗的靈感。

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