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15 個讓你家入口更美麗的簡單方法

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos 窗戶
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你是否覺得一個家的入口其實不太重要，沒有人會放太多焦點在它身上，因此你也就不願意花上時間、精力以及金錢在入口的設計上面呢？如果你有這樣的想法那就大錯特錯了，入口是所有訪客們對你的品味以及房子風格的第一印象，也是影響你每天回家心情的關鍵所在。這次的點子簿幫你整理了 15 個讓你家入口更美麗的簡單方法，你可以從下面的 15 張圖片中，找到讓家中門面更為美麗的靈感。

現在就來瞧瞧吧！

1. 盆栽

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado 窗戶 鋁箔/鋅 Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

在入口兩旁以石頭打造出小盆栽，讓綠意增添入口的美感。

2. 小細節

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design 露臺 石器 Grey
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

不論是陶土做成的盆栽，或是小石子鋪成的“地毯”，小細節就能點亮入口的區塊。

3. 溫暖照明

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 窗戶 木頭 Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

不論是門前天花板上，或是步道旁邊的地面照明，溫暖的黃光能讓夜晚的入口更佳引人入勝。

4. 木頭大門

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño 窗戶 實木 Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

木頭大門搭配混凝土的地板許你一個大氣的入口！

5. 噴泉

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos 窗戶
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

大門旁邊牆面所設置的小噴泉，讓你的家感覺更有生氣。

這樣較為複雜的設計，專家們能夠提供你好點子。

6. 藝術品

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño 窗戶
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
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在你的入口處放上一個你最得意的藝術品收藏，就能立刻凸顯家的出眾品味。

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7. 整齊簡單

homify 前門
homify

homify
homify
homify

將你的入口打理得整整齊齊絕對是給訪客好印象的萬年不敗的好方法。

8. 木頭地板

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura 窗戶
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

木頭甲板能營造出溫馨的好氣氛，不管是訪客或是屋主都能開心進門。

9. 圖樣地板

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 窗戶
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

圖樣的磁磚地板以及牆面讓你有個普普風的個性門面！

10. 大型裝飾品

homify 窗戶
homify

homify
homify
homify

大型的裝飾品能營造出豪華的氣息，任誰都忘不了這壯觀的畫面！

11. 圓拱門

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD 窗戶
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

白色的圓拱門以及牆面散發整潔感，卻有帶點浪漫氣息。

12. 座椅

A House, 08023 Architects 08023 Architects 窗戶
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

在大門放上坐椅可以塑造出愜意悠閒的氣氛。

13. 小石階

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd 窗戶
Roundhouse Architecture Ltd

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

小石階以及粉嫩的油漆色共同營造出小巧可愛的風格。

14. 留白

ELK Effizienzhaus 220 , ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH 窗戶
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

走簡約路線的話，不如就讓入口留白吧！

15. 地墊

homify 前門
homify

homify
homify
homify

地墊能夠減低生冷感，增添溫暖的氣息。

延伸閱讀：15 個絕佳的大門設計

膜拜工匠的技藝：盡訴質樸之美的森林系平房
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