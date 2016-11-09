簡單就是美! 包浩斯風格的極簡木頭住宅

簡約風格的建築一向有許多擁護者，其獨特的魅力便是那精簡的線條以及不使用過於繁複的家飾品與設計。今天所要介紹的專案是由德國建築師 Bau-Fritz 所打造的作品，帶有包浩斯風格的家以橫列木板的方式編織出主體，其大小不一的長方形與正方形的窗戶雖然極簡，但卻讓這間住宅的外觀帶有濃厚的時尚設計感。進到屋內後，你更會著迷於其幹練又別緻的裝潢。

話不多說，眼見為憑，一起來探索這間位在鄉間的極簡住宅吧！