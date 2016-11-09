簡單就是美! 包浩斯風格的極簡木頭住宅

簡約風格的建築一向有許多擁護者，其獨特的魅力便是那精簡的線條以及不使用過於繁複的家飾品與設計。今天所要介紹的專案是由德國建築師 Bau-Fritz 所打造的作品，帶有包浩斯風格的家以橫列木板的方式編織出主體，其大小不一的長方形與正方形的窗戶雖然極簡，但卻讓這間住宅的外觀帶有濃厚的時尚設計感。進到屋內後，你更會著迷於其幹練又別緻的裝潢。
話不多說，眼見為憑，一起來探索這間位在鄉間的極簡住宅吧！
你可以很清楚地看到，木材是這間住宅最主要的外觀素材，搭配上玻璃，一冷一暖恰恰好。緊鄰室內的露台上放置了耐看且簡單的木頭桌椅，在此可以享受綠意，也能注意到屋內的人的動態。
方正的屋子帶有包浩斯的風格，雖然開了許多扇窗，但是由於位置的巧妙安排，屋主依然能享有隱私感。
一踏入屋內後，潔白的牆面以及淺色系的木頭地板讓人立刻感受到簡約幹練，卻又別緻的氣息。Ｌ形的灰色沙發、黑色的單腳椅、白色的電視櫃、白色的地毯，所有的家飾品以及傢俱都傳達了時尚感。黑色的窗框與白色的牆面共同勾勒出充滿個性的線條，而大面的落地窗則讓客廳明亮感十足！
設計師以一張木頭餐桌將餐廳與廚房這兩個空間結合在一塊，白色的高腳椅是這個空間的時尚元素，而大膽的深色系牆面則是出乎意料之外的驚喜。
從正面欣賞這個家，是不是又有種不一樣的全新感受呢？同樣以木頭所編織而成的車庫顛覆了人們對這個區塊的印象，而右手邊的白色方塊則讓這個家在視覺上有豐富的層次。
你是不是也跟我們一樣愛上這個極簡卻不生冷的美好居所呢？