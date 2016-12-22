驚呆了! 78 萬台幣完工的鄉間小別墅

每個人應該都希望能擁有一間舒適且美麗的家，而如果能以低成本完成這件夢想，那更是再完美不過的了! 不知道你相不相信，這樣的心願絕非不可能的任務。這次的點子簿要帶大家欣賞一間位在俄羅斯薩拉托夫的鄉間小別墅。俄羅斯建築公司 HQ-Design 的專家們以約 78.6 萬台幣，為一個三個人的小家庭打造了這間低成本的別墅，而最讓人佩服的是在這樣有限的金額下，房子內的裝潢也毫不馬虎，散發優雅現代感，且舒適宜人，絕對不會讓你與低價這兩個字聯想在一塊。

看到這裡，你是不是心中依舊充滿懷疑呢? 讓我們一起到俄羅斯旅遊，親眼瞧瞧建築師所施展的魔法吧!