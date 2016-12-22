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驚呆了! 78 萬台幣完工的鄉間小別墅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Дизайн интерьера квартиры 90кв.м в г.Саратове на ул.Шелковичной-2, hq-design hq-design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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每個人應該都希望能擁有一間舒適且美麗的家，而如果能以低成本完成這件夢想，那更是再完美不過的了! 不知道你相不相信，這樣的心願絕非不可能的任務。這次的點子簿要帶大家欣賞一間位在俄羅斯薩拉托夫的鄉間小別墅。俄羅斯建築公司 HQ-Design 的專家們以約 78.6 萬台幣，為一個三個人的小家庭打造了這間低成本的別墅，而最讓人佩服的是在這樣有限的金額下，房子內的裝潢也毫不馬虎，散發優雅現代感，且舒適宜人，絕對不會讓你與低價這兩個字聯想在一塊。

看到這裡，你是不是心中依舊充滿懷疑呢? 讓我們一起到俄羅斯旅遊，親眼瞧瞧建築師所施展的魔法吧!

外觀

Коттедж на 100 кв.м., hq-design hq-design
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這個迷人的小別墅面積大約 33 坪，建築主體以白色和米色為主色調，與鬱鬱蔥蔥的背景以及綠色的草坪共同編織出美麗的畫面。斜屋頂以黑木瓦堆砌而成，除了與主體的自然色系形成強烈對比外，也展現了建築師大膽的設計風格，而整潔的平緩混凝土步道則為外觀帶來了現代感。

寬敞的大花園

Коттедж на 100 кв.м., hq-design hq-design
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來到這間別墅的後方，那寬敞的大花園叫人稱羨不已! 這個空間絕對是小倆口與尚年幼的小孩一起互動，享受親子時光的美好場所。

設計圖

Коттедж на 100 кв.м., hq-design hq-design
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這個平面設計圖以顏色做標記，因此你可以更容易理解空間的劃分。我們可以看到房子的內部採取開放式的格局，起居空間、餐廳和廚房中間沒有隔閡，而臥室則與浴室則享有完全的隱私感。你也能發現走廊是如何將公共以及私人區域做區隔。

別緻的生活

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不論是牆面、地板或是沙發，室內以淺色系作為主色系，營造出別緻的風格。為了讓客廳不會過於單調，設計師擺放了鮮豔的抱枕以及綠色的地毯，讓空間的層次更加豐富。

餐廳與廚房

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廚房的鮮豔色調是不是讓你嚇了一跳呢? 開放式的格局以及淺色系的木頭地板讓亮綠色不會過於誇張，反而讓空間更加明亮有朝氣。

臥室

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臥室的玫瑰壁紙以及古典風格的寢具成功地營造出浪漫的氛圍，柔軟的毛絨地毯為臥室增添了舒適性。

浴室

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最後我們要看的是浴室的空間。白色的現代化衛浴設備，尤其是圓弧狀的大浴缸讓小家庭可以盡享沐浴的好時光。木頭地板搭配粉嫩色系的磁磚牆面則賦予浴室濃厚的溫馨感。

看完這間別墅後，你是不是也相信其實低成本的家也可以十分美觀舒適呢? 

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