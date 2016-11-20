從零開始：教你重新打造 “超現代感新居”

法國尼斯，一個被譽為“蔚藍海岸”的城市，是很多法國人的度假勝地和定居的好地方。這次為大家介紹的舊居大翻新專案，正是位於這個沿海岸城市，由室內建築師CASAVOG重新設計，把傳統的舊式公寓打造成充滿現代感的新居。以現代感和高科技的設計為題，在充滿度假風情的雲雲小屋中，打造了一所前衛又先進的特式公寓。
你也喜歡充滿現代感的設計嗎？快來瞧瞧這次的大改造吧，可能會為你的新居找到些靈感和點子哦！
受盡年月折騰的房子，四處都是歲月留下的痕跡，泛黃的牆壁和殘舊的傢俱，都使房子看上去很老。簡單，房間內的傢俱的風格陳舊之外，擺設的方式更是凌亂、雜亂無章，使客廳看起來形同倉庫。不大不小的懸垂吊燈、舊了的寶藍色沙發和深木色的復古傢俱，擺放起來的畫面更是十分不和諧。
室內建築師，在構思大改造時，利用了立體圖像，展示寓所的全新面貌。設計圖，既讓我們一目了然地，看透房子的整體空間，還可讓我們更妥善地安排擺設。當你下次想整理家居時，也不防動手畫設計圖，一嘗當設計師的感受吧。
要進行房屋大翻新，首先要和老房子說聲再見，然後拆掉所有舊東西，讓一切由零重新開始。去掉了發霉的牆紙和泛黃的地磚後﹐一望無遺的空間﹐成為了一塊新畫布，讓設計師可即席揮毫，打造一所全新的住所。
只要把舊地磚和霉爛的牆身重整以後，感覺已經可以非常不同。
客廳的設計經重新規劃後，瞬間變身成現代化的風格。其太空灰色調、前衛的傢俱和不銹鋼的材質，讓房間散發現代感之外也很有未來科技風。例如，黑白間紋的地毯、幾何設計的新潮吊燈和鏡面的廚櫃等。設計師更利用了開放式廚房擴大客廳的空間感，再以酒吧臺巧妙地分間區域，各個生活空間既獨立又開放。
顛覆傳統概念的開放式廚房最適合面積不大的家。除了這種開放式設計，設計師還裝設高至天花的儲物櫃和酒杯的吊櫃，充份善用每一吋空間。而酒吧的大理石檯面具多功能性，既可作為餐桌、也可作為煮料理的地方，亦可作為和朋友把酒言歡的地方。
這睡房的空間並不大，所以特意使用穿透的落地玻璃窗，代替實心的牆，降低壓迫感。鏡面牆身和大片的窗戶，也是加大房間空間感的常用手法。沉實的木色不花巧，讓住戶可享受沉靜的氣氛，為免房間太單調，設計師於天花板上加上紅色的霓虹燈，作點綴。
由於房間地方狹窄，放置雙人床後，剩餘的位置已不多，並無法放大型的舊式書桌。但是只要動動腦筋，門前的凹位就成為了一張迷你實用書桌，讓你有一個私人空間，寫寫文章、使用平板電腦，或是成為你的化妝臺。水松木的材質與暗沉的木色，成強烈對比，更顯現代感。
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