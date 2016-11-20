從零開始：教你重新打造 “超現代感新居”

法國尼斯，一個被譽為“蔚藍海岸”的城市，是很多法國人的度假勝地和定居的好地方。這次為大家介紹的舊居大翻新專案，正是位於這個沿海岸城市，由室內建築師CASAVOG重新設計，把傳統的舊式公寓打造成充滿現代感的新居。以現代感和高科技的設計為題，在充滿度假風情的雲雲小屋中，打造了一所前衛又先進的特式公寓。

你也喜歡充滿現代感的設計嗎？快來瞧瞧這次的大改造吧，可能會為你的新居找到些靈感和點子哦！