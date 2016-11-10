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無欲則剛! 樂享種菜好生活的 57 坪混凝土木屋

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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現代的住宅雖然吸引人，但是傳統的建築風格以及元素能讓我們更深刻地體會到先人的智慧以及美感。今天的點子簿我們將帶你來到韓國的美麗鄉間，看看現代的住宅是如何融合了歷史的印記，以及傳統的痕跡。

這間以土色系為主的房屋背後是綠意盎然的群山，正門前就是一片菜園，質樸的建築外觀以及愜意的生活環境讓人可以回歸原始的質樸生活，過上無欲則剛，心靈富足的簡單好日子。

你也嚮往這樣的生活嗎? 一起讓我們看看專家們是如何打造這間質樸的好宅吧~

農地

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光看文字敘述應該很難對這個家所散發的愜意感有實際的想像，但是從上圖你應該能夠體會到我們所形容的 無欲則剛。這個家建在大面積的混凝土地面上，兩層樓高的住宅以不同色階的土色區分了樓面，傳統式的屋頂則採取讓人有十足安全感的深棕色。建築師採取了獨特的技術，以將木材預切成符合設計的結構的方式取代現場切割，而最後的成果既現代又有韓國的傳統韓的風味。

入口

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一踏進這個家之後，我們會發現原來室內隱藏了讓人意想不到的驚喜。比起較為中規中矩且質樸的外觀，室內的設計十分有現代感，但是又添加了有傳統風味的韓國金色印刷藝術品作為點綴的裝飾品，這樣的巧思讓人一進門就對這個家留下深刻的印象。

開放式的起居空間

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起居空間採開放式的設計，客廳的區塊擺放了簡單的家具，散發出溫馨的氣息。牆面長方形窗戶為室內注入自然光，切割的線條也十分有美感。值得注意的是天花板的木頭樑柱的設計，美式木製框架的結構與白色編織出美好的畫面，讓人無法停止抬頭欣賞。

長長的走廊

homify 現代風玄關、走廊與階梯
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連結生活空間的長走廊一點也不單調無聊，覆蓋了左側壁面的美麗韓文捲軸是另外一個美好的傳統元素，提醒著人們欣賞以及保存過去的文化遺產，並且將之融合在每天的日常生活中。

休閒娛樂區

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這間房子內的視聽娛樂區位在廚房小酒吧的身後，除了可以讓孩子們在此玩樂外，也可以做功課或是看著電視機吃飯。

臥室

homify 臥室
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臥室的設計以及裝潢非常簡單，將焦點放在白色的牆面、木材，以及窗外的自然景觀上。這樣的設計讓人可以更加過著無欲的質樸好生活。

後方

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最後我們要看的是這個家的後方，從這個角度你更可以清楚地發現屋頂的美感，而以木材所搭建而成的露臺以及樓梯十分有美感。以預切木材的方式搭建這個家不僅縮短了工期，也降低了人力成本。只要請對了經驗豐富的專業達人，就能確保房屋的堅固性。

看完這個家，你是不是也跟我們一樣心情更加平和了呢?

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你也嚮往這樣的無欲生活嗎? 讓我們聽聽你的看法吧!

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4.5

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