無欲則剛! 樂享種菜好生活的 57 坪混凝土木屋

現代的住宅雖然吸引人，但是傳統的建築風格以及元素能讓我們更深刻地體會到先人的智慧以及美感。今天的點子簿我們將帶你來到韓國的美麗鄉間，看看現代的住宅是如何融合了歷史的印記，以及傳統的痕跡。

這間以土色系為主的房屋背後是綠意盎然的群山，正門前就是一片菜園，質樸的建築外觀以及愜意的生活環境讓人可以回歸原始的質樸生活，過上無欲則剛，心靈富足的簡單好日子。

你也嚮往這樣的生活嗎? 一起讓我們看看專家們是如何打造這間質樸的好宅吧~