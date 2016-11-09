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11 間擁有中庭美景的浴室

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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浴室是洗滌身心的放鬆空間，在這裡我們卸下一天的各種情緒，讓流水洗淨身心。如果在盥洗的時候，能夠一邊欣賞到綠意，那麼幸福感更會直線上升。

今天的點子簿為你集結了由不同專家所設計， 11 間擁有中庭美景的浴室。這些與中庭相鄰的浴室不僅增添了來自自然的氣息，也讓室內更為明亮，通風也更良好。

讓我們一起來欣賞這些能夠讓你的沐浴時光更為歡樂的好空間~

1. 兩旁都是綠意

TB House, Aguirre Arquitetura Aguirre Arquitetura 浴室
Aguirre Arquitetura

Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura

玻璃窗代替牆的設計讓自然光灑進室內，讓被綠意包夾的浴缸更為明亮，而產生的光影有如藝術品一般。

2. 度假風情

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates 浴室
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

這間浴室散發著島國的氣氛，中庭內種了許多不同類別的植物，讓人感到安心自在。

3. 單一的獨特植物

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

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中庭內種了獨特造型的小樹，從以黑色鐵材做為框架的玻璃落地窗望過去，美感十足。

4. 座椅區

Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos 浴室
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

以大理石為主素材的這間浴室散發著高貴感，與中庭無間隔連結，洗完澡就可以到戶外放鬆。

5. 熱帶植物

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo 浴室
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

白與黑所架構而成的浴室時尚卻帶有一絲冷調，因此中庭內種植了熱帶植物，讓洗澡的時候多了點溫度。

6. 淋浴時的綠色時光

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura 浴室
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
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雖然這個家的浴室旁的中庭尺寸不大，搭配了淋浴間卻恰恰好。想像一下當水灑在身體上時，身旁就是一片綠意，是不是頗有在森林中洗澡的錯覺呢?

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7. 造型框

RESIDENCE FOR MRS. & MR. VASUKI RAJAGOPALAN, Muraliarchitects Muraliarchitects 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
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大理石的窄牆面將中庭與浴室相隔，卻讓空間依舊開放。中庭牆面的素材與浴室形成強烈對比，視覺上更有層次。

8. 木頭柵欄

青木平の家, 岩川アトリエ 岩川アトリエ 現代浴室設計點子、靈感&圖片
岩川アトリエ

岩川アトリエ
岩川アトリエ
岩川アトリエ

木頭柵欄圍成的中庭，讓人在泡澡的時候可以飽覽滿滿的自然風情。

9. 極簡

haus-vila, 一級建築士事務所haus 一級建築士事務所haus 浴室
一級建築士事務所haus

一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus
一級建築士事務所haus

擁有不同大地色系的磁磚地板的這間浴室所望見的中庭走極簡風格，讓整體空間飄散禪意。

10. 潔白風格

自然を感じる家で暮らす, スタジオ・ベルナ スタジオ・ベルナ 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 White
スタジオ・ベルナ

スタジオ・ベルナ
スタジオ・ベルナ
スタジオ・ベルナ

白色的磁磚牆面以及地面是這間浴室的重點，中庭則以白以及木頭構成，配上簡單的植物，讓泡澡時間更加愜意。

11. 溫泉小屋

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 浴室
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
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充滿木頭的香氣的這間浴室坐擁小中庭的景緻，在此泡澡應該身心都能得到徹底的舒緩吧~

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