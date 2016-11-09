浴室是洗滌身心的放鬆空間，在這裡我們卸下一天的各種情緒，讓流水洗淨身心。如果在盥洗的時候，能夠一邊欣賞到綠意，那麼幸福感更會直線上升。

今天的點子簿為你集結了由不同專家所設計， 11 間擁有中庭美景的浴室。這些與中庭相鄰的浴室不僅增添了來自自然的氣息，也讓室內更為明亮，通風也更良好。

讓我們一起來欣賞這些能夠讓你的沐浴時光更為歡樂的好空間~