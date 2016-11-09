浴室是洗滌身心的放鬆空間，在這裡我們卸下一天的各種情緒，讓流水洗淨身心。如果在盥洗的時候，能夠一邊欣賞到綠意，那麼幸福感更會直線上升。
今天的點子簿為你集結了由不同專家所設計， 11 間擁有中庭美景的浴室。這些與中庭相鄰的浴室不僅增添了來自自然的氣息，也讓室內更為明亮，通風也更良好。
讓我們一起來欣賞這些能夠讓你的沐浴時光更為歡樂的好空間~
玻璃窗代替牆的設計讓自然光灑進室內，讓被綠意包夾的浴缸更為明亮，而產生的光影有如藝術品一般。
這間浴室散發著島國的氣氛，中庭內種了許多不同類別的植物，讓人感到安心自在。
以大理石為主素材的這間浴室散發著高貴感，與中庭無間隔連結，洗完澡就可以到戶外放鬆。
白與黑所架構而成的浴室時尚卻帶有一絲冷調，因此中庭內種植了熱帶植物，讓洗澡的時候多了點溫度。
雖然這個家的浴室旁的中庭尺寸不大，搭配了淋浴間卻恰恰好。想像一下當水灑在身體上時，身旁就是一片綠意，是不是頗有在森林中洗澡的錯覺呢?
大理石的窄牆面將中庭與浴室相隔，卻讓空間依舊開放。中庭牆面的素材與浴室形成強烈對比，視覺上更有層次。
擁有不同大地色系的磁磚地板的這間浴室所望見的中庭走極簡風格，讓整體空間飄散禪意。
充滿木頭的香氣的這間浴室坐擁小中庭的景緻，在此泡澡應該身心都能得到徹底的舒緩吧~
延伸閱讀: