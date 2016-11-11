洗澡是展開或是結束一天的日程前，最讓人期待的時光。這次我們要為你介紹 9 個絕佳的淋浴間，負責設計的專家們使用了如馬賽克磁磚、玻璃、混凝土、木頭等不一樣的素材，讓淋浴間更具特色，不流於平凡，
如果家中有這幾種淋浴間的話，想必你應該會捨不得只洗上戰鬥澡，而能夠更放鬆地享受淋浴的時間。
現在就一起出發欣賞這 9 種絕佳的淋浴間吧！
以馬賽克磁磚妝點你的淋浴間能夠在視覺上創造出令人震撼的效果，除此之外，如果有髒污也不會立刻被注意到。
以玻璃代替隔間，並且有兩個淋浴頭的淋浴間散發高級感，尤其是大理石的座椅以及地板，更顯雍容華貴。
白色磁磚能夠讓淋浴間看起來十分清新，清洗時也可以注意到各處的髒污。
灰色混凝土所組成的淋浴間非常有未來感，在牆上挖了正方形的小框，當做放置沐浴品的區域，十分簡約有型。
這間淋浴間的地板以及天花板十分獨特，圓弧角的以及壁面的紅白條紋形狀磁磚的設計搭配起來很有普普風感。
混凝土牆與地板，加上大蓮蓬頭以及玻璃門，這間淋浴間散發了冷調的工業感。
灰色冷調的淋浴間內加了石頭地板以及植物牆，減低了生冷感外，也讓淋浴間更有自然的生氣。
漸層色的牆面讓淋浴間看起來層次十分豐富，當自然光打在上面時也有另外一種風情。
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