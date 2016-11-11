你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

9 個絕佳的淋浴間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

洗澡是展開或是結束一天的日程前，最讓人期待的時光。這次我們要為你介紹 9 個絕佳的淋浴間，負責設計的專家們使用了如馬賽克磁磚、玻璃、混凝土、木頭等不一樣的素材，讓淋浴間更具特色，不流於平凡，

如果家中有這幾種淋浴間的話，想必你應該會捨不得只洗上戰鬥澡，而能夠更放鬆地享受淋浴的時間。

現在就一起出發欣賞這 9 種絕佳的淋浴間吧！

1. 馬賽克磁磚

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

以馬賽克磁磚妝點你的淋浴間能夠在視覺上創造出令人震撼的效果，除此之外，如果有髒污也不會立刻被注意到。

2. 兩個淋浴頭

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

以玻璃代替隔間，並且有兩個淋浴頭的淋浴間散發高級感，尤其是大理石的座椅以及地板，更顯雍容華貴。

3. 白色磁磚

Residência Jardim do Sol - II, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

白色磁磚能夠讓淋浴間看起來十分清新，清洗時也可以注意到各處的髒污。

4. 灰色混凝土

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

灰色混凝土所組成的淋浴間非常有未來感，在牆上挖了正方形的小框，當做放置沐浴品的區域，十分簡約有型。

5. 木材

Fazenda em Bandeirantes - PR, Beth Nejm Beth Nejm 浴室
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

木材是這間淋浴間的主素材，不僅讓空間看來簡約時尚，還帶有一絲禪意。

6. 圓弧狀

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

這間淋浴間的地板以及天花板十分獨特，圓弧角的以及壁面的紅白條紋形狀磁磚的設計搭配起來很有普普風感。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 冷調

Urban Loft, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

混凝土牆與地板，加上大蓮蓬頭以及玻璃門，這間淋浴間散發了冷調的工業感。

8. 植物

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira 浴室
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

灰色冷調的淋浴間內加了石頭地板以及植物牆，減低了生冷感外，也讓淋浴間更有自然的生氣。

9. 漸層色

MAISON VITORIA, Barbara Dundes | ARQ + DESIGN Barbara Dundes | ARQ + DESIGN 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN
Barbara Dundes | ARQ + DESIGN

漸層色的牆面讓淋浴間看起來層次十分豐富，當自然光打在上面時也有另外一種風情。

延伸閱讀：11 間擁有中庭美景的浴室

二人世界小確幸: 明亮別緻的溫馨小公寓
你最喜歡哪間呢？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了