洗澡是展開或是結束一天的日程前，最讓人期待的時光。這次我們要為你介紹 9 個絕佳的淋浴間，負責設計的專家們使用了如馬賽克磁磚、玻璃、混凝土、木頭等不一樣的素材，讓淋浴間更具特色，不流於平凡，

如果家中有這幾種淋浴間的話，想必你應該會捨不得只洗上戰鬥澡，而能夠更放鬆地享受淋浴的時間。

現在就一起出發欣賞這 9 種絕佳的淋浴間吧！