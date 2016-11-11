從家中開始節能！白與橘的 53 坪環保獨棟別墅

在這本點子簿中，屋主期盼專家能為他們打造一個現代化且節能的獨棟別墅，聽到他們的心聲後，專家精心地規劃了一間包浩斯風格的時尚居家生活。約 53 坪的家還包含了一個車庫以及花園，家中採用地板供暖以及光伏發電系統，艱巨了環保意識、功能性以及生活上的舒適性。

我們現在就要帶你參觀這間令人印象深刻的家！