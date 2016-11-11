從家中開始節能！白與橘的 53 坪環保獨棟別墅

在這本點子簿中，屋主期盼專家能為他們打造一個現代化且節能的獨棟別墅，聽到他們的心聲後，專家精心地規劃了一間包浩斯風格的時尚居家生活。約 53 坪的家還包含了一個車庫以及花園，家中採用地板供暖以及光伏發電系統，艱巨了環保意識、功能性以及生活上的舒適性。
我們現在就要帶你參觀這間令人印象深刻的家！
從花園欣賞這個家，可以發現其俐落的線條。平坦的屋頂、白色的石膏和大窗戶讓這間房子散發時髦的包浩斯風格。除此之外，一樓使用了木材作為外觀，與以白色為主的二樓形成美麗的對比。
從這張照片可以發現這個家的戶外與室內以露臺美妙地連結在一塊，大面積的滑動式落地窗讓屋主不管置身室內或戶外都可以注意到彼此的動態。
在室內裝潢的方面，你會發現專家們沒有使用多餘的裝飾，因此也延續了外觀的簡單之美。大面積的白色與散發溫暖的木頭材質是這個家的重點元素，而一樓則採取開放式的客廳、餐廳與廚房，感覺十分寬敞明亮。
在室內的另一邊有著大面積的落地窗，因此起居空間能享受到溫暖的明亮自然光。壁爐以及地暖則確保屋主在冬日依舊能舒適地過生活～
這個家的浴室依舊走簡約時尚的風格，不同色系的磁磚地板與牆面營造出穩重的高級感，而開了兩扇窗的設計也能確保容易潮溼的浴室通風良好，保持乾爽潔淨。
最後讓我們來看看這個家夜晚時分的樣貌。溫暖的黃光隨著太陽的西下亮起，讓室內以及露臺空間增添了浪漫且溫馨的情調。在夏夜的時候小酌一杯，應該十分幸福。
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