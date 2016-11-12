你一生中看過最酷的貨櫃屋

近年來越來越流行可持續性高的房屋形態，這種利用回收建材的房子不僅環保，對於生態也十分友善。貨櫃屋便是其中一種受到眾人喜愛的新型態房屋。貨櫃屋獨特的材質以及充滿工業感的外型讓人印象深刻，不過許多人總會以為貨櫃屋與時尚或是美觀無法劃上等號。為了讓你對貨櫃屋有全然不同的看法，這次我們要介紹一間你一生中看過最酷的貨櫃屋。從裡到外，這間房子都散發著強烈的時尚感，使用大量木材作為室內建材的設計也減低了貨櫃屋的工業感。
現在就讓我們出發，參觀設計師的傑作吧！
光是這個家的入口就十分不凡！石磚地板所鋪成的走道旁種了滿滿的綠色植物，讓人感受到自然的氣息。大面積的玻璃窗取代了牆面，室內的光線將房內照射地十分奢華美麗。最引人注目的無非是平屋頂上的戶外露臺空間，獨特的外觀讓人好想趕快進到屋子裡看看！
從這個角度可以發現家中的室內裝潢可說是把木材這元素發揮到淋力盡致，以木頭所打造出的有紋理的牆面在視覺上層次十分豐富，不同色階的木頭色讓大量使用此元素的小空間不會過於壓迫。
由於貨櫃屋面積不大，你可能會猜想浴室應該十分迷你克難，但瞧瞧，這間浴室不僅現代感十足，所有的現代衛浴設備一應俱全。
看完這個家，你是不是不得不承認這是你看過最酷的貨櫃屋呢？
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