你一生中看過最酷的貨櫃屋

由於貨櫃屋面積不大，你可能會猜想浴室應該十分迷你克難，但瞧瞧，這間浴室不僅現代感十足，所有的現代衛浴設備一應俱全。

看完這個家，你是不是不得不承認這是你看過最酷的貨櫃屋呢？

延伸閱讀：低成本時尚：廢棄貨櫃也能變成個性住宅