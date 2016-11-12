傳統結合現代！座落在田園中的簡單有型平房

今天 homify 要跟著南韓建築師 Yunsung Housing逛逛他為客戶精心設計的建案，ㄧ間極簡有型的平房住宅。
建築師利用這 40 坪的土地面積，配合高質感的外觀及內裝（包含地熱系統）、耐久材質選料以及先天條件極佳的環境，要為21世紀的家庭設計出符合舒適又時尚原則的現代家居。
宅位於有田園感的郊區，現代感十足的外觀線條在這樣的風景中似乎跳脫了刻板印象中該有的鄉村風格。Bungalow平房通常指的是如同今天要介紹的這棟建築一般，地面上一樓的居家空間搭配稍微低矮天花板上面的閣樓配置。
建築外觀漆的是乾淨沈穩的米白色，對應暗色系的屋頂、門及窗框，簡單不失個性。屋外的石板路盡責的帶領來客，還有經過精心修剪的針葉樹也給人親近舒服的第一印象。
從一樓可以看到為通往閣樓架上的樓梯，為了能騰出更多的閣樓空間，不採取箱型式階梯。
整個樓面皆使用木質地板，在客廳以石板牆作為主題牆面，再予以些許周圍裝飾。如果能再加上書櫃及電視，就會是個完美的客廳了。
雖然建築整體是現代感風格，但你不得不承認這個有些鄉村風情的廚房確實從木質碗櫃上就散發出一種屬於家的溫暖。Ｕ型的廚房配置讓烹飪時能縮短流理台到各點的作業距離，開放性設計讓一邊烹飪一邊和家人聊天這樣子的理想圖得底實現。
爬上小樓梯，上面等待我們的是什麼呢？取代對閣樓那潮濕晦暗、容易令人遺忘的空間的想像，我們看到的是帶著淡淡梨子綠的牆壁，寬敞舒服的空間。作為第二間臥室使用也好，亦或工作室，在用途上有各式各樣的可能性
進到浴室我們的導遊行程即將進入尾聲。緊鄰著洗手檯旁邊區域迷人的瓷磚正好襯出洗手檯豐富的顏色。整個浴室以奶油米白等中性色調穩住大局。然後，純白的浴缸及馬桶則與黑色地磚取得絕佳的對比效果
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