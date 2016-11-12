傳統結合現代！座落在田園中的簡單有型平房

宅位於有田園感的郊區，現代感十足的外觀線條在這樣的風景中似乎跳脫了刻板印象中該有的鄉村風格。Bungalow平房通常指的是如同今天要介紹的這棟建築一般，地面上一樓的居家空間搭配稍微低矮天花板上面的閣樓配置。

建築外觀漆的是乾淨沈穩的米白色，對應暗色系的屋頂、門及窗框，簡單不失個性。屋外的石板路盡責的帶領來客，還有經過精心修剪的針葉樹也給人親近舒服的第一印象。