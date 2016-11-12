4 個你還不知道的寬敞陽臺的魅力

當我們帶著評鑑的心情走進陌生的住宅空間裡，最在意的通常是什麼呢？也許是室內空間大小，也或許是隔間配置。其實，室外空間的大小和質感也大大決定了生活舒爽度。這次點子簿要分享些寬敞陽台的魅力，相信任誰都會無法逃脫對這樣子空間的渴望。
雖然並沒有公定數值去定義何謂寬敞的陽台，但如果能比一般陽台大小的平均值再多出2公尺左右的縱向寬度，除去曬衣服的空間之外，還有做其他活動空間使用的餘裕時，恭喜！它就能夠被稱為寬敞了！而現在即使是公寓，也能找到陽台寬敞度不輸獨棟住宅所擁有的喔！
雖然陽台在一般家庭最主要的功能就是曬衣空間，但明明有個室外空間，卻只能讓衣服獨享陽光，想想的確也是令人十分不平衡！又或者一旦洗了床單陽台就立刻變得擁擠不堪、寸步難行，這時候就忍不住想要呼求一個把全家大小一個禮拜份衣服都丟上去曬也沒有壓力的大陽台！
下面就帶你探索 4 個你還不知道的寬敞陽台的魅力！
誰說沙發只能放在客廳，有了寬敞的陽台，在室外也能夠坐得很舒服！不論是和家人尋常的早餐或是邀情許多朋友的午後派對，有大沙發的寬敞陽台把一切都升級成了度假等級！
拉開陽台與室內中間的玻璃窗戶（門），兩個分開的空間可以被連結成更加寬敞的用地，在開放感及使用彈性也跟著大躍進！圖片中的住宅除了使用高通透性玻璃窗，壁面的傾斜設計在視覺上也創造出更有空間感的效果。在室外長桌上點上美麗的蠟燭，襯著夜色倒杯紅酒，哪有什麼更浪漫的呢！
擁有一個寬敞的陽台對於擁有園藝魂的人來說相信也有致命的吸引力。一般狹窄的陽台只要擺上幾個盆栽，就沒有放戶外桌椅的餘地了，可惜了好的造景。像這樣比一般陽台多了50公分寬度的陽台，不但可以快活地種花種草，也能在天氣好的時候端出一套很有品味的下午茶組在和煦的陽光下盡情享受！
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如果可以擁有寬敞的陽台，家裡小孩子能夠吸著新鮮空氣玩耍真是想著都覺得開心的事情！當然，從孩童玩樂場所的安全性考量，地面素材的選擇及側邊柵欄的設計都可以仔細與建築師討論商量。