4 個你還不知道的寬敞陽臺的魅力

雖然陽台在一般家庭最主要的功能就是曬衣空間，但明明有個室外空間，卻只能讓衣服獨享陽光，想想的確也是令人十分不平衡！又或者一旦洗了床單陽台就立刻變得擁擠不堪、寸步難行，這時候就忍不住想要呼求一個把全家大小一個禮拜份衣服都丟上去曬也沒有壓力的大陽台！

下面就帶你探索 4 個你還不知道的寬敞陽台的魅力！