預算有限？那就進行小型的內部翻新工程吧！

翻新專案總是能讓我們覺得驚歎，因為前後的差別真的太大了，誰不會臣服於設計師的魔力之下呢？可是事實是，不一定每個人都可以花上百萬讓房子煥然一新，也甚至有人對舊房子有一種強烈的情感連結，不想房子被改建得面目無非。所以我們今天的翻新專案跟以往的非常不同——這一次我們強調的是小型、簡單的翻新工程，比如說局部的復修、重新粉刷和重舖地板等等。
這個部分的翻新重點是水平測量和重舖水泥，這些基本工程完成後就把草坪舖上，瞬間把剛剛的裂紋問題解決了，也為房子帶來綠化元素。木門經過小型的復修後看起來像新的一樣，自然的木紋色彩跟綠草坪最搭了。
這個房子的空間其實很大，也慶幸屋主過去的裝潢品味沒有很差，所以要做出的改動並不多（想像一下如果他熱愛有滿滿雕刻的假天花、卡通或老舊花紋牆紙或者是誇張的水晶吊燈的話，要把房子翻新成時尚簡約風會多很多工序欸！）
圖中最需要拯救的其實是被年月洗禮、全是水痕、褪色又缺乏保養的木地板。
你家裡的木地板也因為台灣的潮濕天氣而遇上滲水腐朽等等的問題？歡迎你在 homify 找專業人是幫忙喔！
舊有的木製組合櫃被換成間隔更實用、更有設計感的純白組合櫃；天花板上改為裝上嵌入式的小圓燈提升時尚感；而木地板經過打蠟等處理，現在像新的一樣，雖然改造規模不大，可是看起已經好太多了！
在狂風暴雨頻繁的季節裡，我們最怕的就是窗子被強風「吹爆」，到時候也真的欲哭無淚‥‥‥為防患於未然，我們應該定期找專業人仕檢查窗子！因為經過多年的使用，窗子的隔熱、隔音和防水的功能會變差，所以有必要的時候就重裝吧！
暖氣對歐洲、美洲等地方來說非常重要，可是暖氣爐壽命有限，而且問題主要出在暖氣水管部分（比如說水裡的雜質、碳酸鈣累積，影響送熱功能），所以有必要的時候要找專業人士打破牆壁找出管道來翻修。（千萬不要看過網路影片後就自己來！胡亂打破牆壁可能會造成氣壓變化，破壞熱平衡，供熱系統就會因此失調啊！）
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