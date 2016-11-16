預算有限？那就進行小型的內部翻新工程吧！

這個房子的空間其實很大，也慶幸屋主過去的裝潢品味沒有很差，所以要做出的改動並不多（想像一下如果他熱愛有滿滿雕刻的假天花、卡通或老舊花紋牆紙或者是誇張的水晶吊燈的話，要把房子翻新成時尚簡約風會多很多工序欸！）

圖中最需要拯救的其實是被年月洗禮、全是水痕、褪色又缺乏保養的木地板。

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