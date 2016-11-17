​新舊交融：兼具日式傳統風格與時尚設計的舒適美房

相信大家都是看日本卡通長大的，基本上沒有人不知道誰是櫻桃小丸子吧！那你們還記得小丸子的家是長甚麼樣子的嗎，特別是小丸子常常跟爺爺坐著聊天的門廊？今天要介紹的日本房子正正擁有相類似的傳統門廊結構和日式拉門，而室內亦同時具有時尚元素。現在就讓我們一起參觀這個由設計公司GOTO HISAYOSHI DESIGN OFFICE所打造的美房，一起了解新舊交融的設計可以有多搭吧！
第一眼看見這個房子，有讓你想起各種日本經典卡通人物的房子嗎？翠綠的小庭院與木框拉門和木地板輕鬆打造了最令人適舒的自然風；左邊的後院木門與支撐灰色屋頂的柱子所選用的是淺木色，瞬間跟室內深木色的主調成了對比，還添了一點活力的感覺。
木框玻璃拉門讓屋主可以隨心隨意地打造開放式的空間，而單向玻璃容許屋主在室內欣賞庭院的同時也保持了穩私。
半透光的枝條木門的設計本身就充滿了日式風味，由水泥舖成的路徑旁邊舖滿了碎石和擺放了各種綠色植物，讓人感受到「歡迎回家」的感覺。
走進室內，首先映入眼簾的是富有現代感的開放中島式廚房。流理台的表面、水龍頭和洗碗盤一樣都是不鏽鋼材質的。提供充足的收納空間的廚櫃表面帶有波浪紋理，這一小小的設計的元素避免了純白與不鏽鋼組合可能會帶來的冰冷感。旁邊的是傳統的、線條俐落的長方形階梯，特寬的設計方便人們走動。
從廚房的另一個角度看著拉門和庭院，開放式的空間大大提升了採光度，營造了舒適至極的氣氛。
通往二樓的樓梯轉角原來也暗藏了驚喜！設計師在這邊裝上了大塊的單向玻璃，日間可以為轉角這個陰暗的位置帶來陽光，同時也可以讓屋主們欣賞到屋外充滿日式風格的小水池。
你喜歡這一個房子嗎？
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