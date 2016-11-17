​新舊交融：兼具日式傳統風格與時尚設計的舒適美房

相信大家都是看日本卡通長大的，基本上沒有人不知道誰是櫻桃小丸子吧！那你們還記得小丸子的家是長甚麼樣子的嗎，特別是小丸子常常跟爺爺坐著聊天的門廊？今天要介紹的日本房子正正擁有相類似的傳統門廊結構和日式拉門，而室內亦同時具有時尚元素。現在就讓我們一起參觀這個由設計公司GOTO HISAYOSHI DESIGN OFFICE所打造的美房，一起了解新舊交融的設計可以有多搭吧！