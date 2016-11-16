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貨櫃雖小，五臟俱全: 夢幻的兩層樓白色貨櫃屋

Yungshun Lee Yungshun Lee
Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 房子
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擁有自己想要的房子是眾多人的夢想，但礙於經濟狀況的不允許，因此只能夠屈就於建商所提供選擇。但如果你想用低成本蓋棟屬於自己風格的特色小屋，或許你可以試試用貨櫃屋的方式來進行設計。你說貨櫃會不會太小?點子不就帶你來看看貨櫃屋中的夢幻逸品，讓你知道甚麼叫貨櫃雖小，五臟俱全。

雙層貨櫃屋

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 房子
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

這棟貨櫃屋用了兩個貨櫃規劃出一二樓的空間，在上方的貨櫃開了個圓形的窗戶，用這圓形打破了貨櫃死板的方正；在周圍運用了大量的植栽，讓生機滋養貨櫃屋，在夜晚燈光中的貨櫃屋是不是就不一般了呢?

翻轉的設計

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 房子
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

兩個貨櫃垂直擺放製造出上方的陽台空間以及下方的遮陽露臺，這樣的方式讓空間可以有更多運用的選擇。

洗衣房

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 房子
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

在一樓的外側將貨櫃門打開，可以看見有洗衣房的設置，這樣巧妙的空間運用也提升了生活的品質。

露臺上的入口

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 客廳
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

在入口處有露臺的設計，利用高低差做出區隔；落地玻璃的使用讓空間的視野加大，也減少了空間的閉塞感。

如果你想看更多露臺的設計，你可以看看這裡

小餐廚

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 廚房
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

貨櫃中也設置了迷你的小廚房，更利用吧檯的方式規劃出用餐區，室內木質地板的設計與吧檯的搭配，改善了貨櫃空間裡的生硬。

現代感浴室

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 浴室
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

廚房的後方就是浴室的設計，雖然是小小的浴室卻也有著時尚的現代感。如果想要設計屬於自己風格的衛浴，可以請教我們的設計師喔!

放空的陽台

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat 露臺
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

除了上述的機能空間外，更在二樓的部分有陽台的設計，利用圍欄隔出的陽台空間適合坐在這裡放空，原來在貨櫃屋裡也能體驗這樣的美好。

想看更多小空間的利用，你可以看看:小空間可以這樣玩:四坪空間大改造

36 個有品味的人鍾情的極簡風格
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