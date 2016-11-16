貨櫃雖小，五臟俱全: 夢幻的兩層樓白色貨櫃屋

擁有自己想要的房子是眾多人的夢想，但礙於經濟狀況的不允許，因此只能夠屈就於建商所提供選擇。但如果你想用低成本蓋棟屬於自己風格的特色小屋，或許你可以試試用貨櫃屋的方式來進行設計。你說貨櫃會不會太小?點子不就帶你來看看貨櫃屋中的夢幻逸品，讓你知道甚麼叫貨櫃雖小，五臟俱全。