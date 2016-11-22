充滿驚喜的裝修術：打破結構的時尚小屋

創意是種經驗的累積，當有足夠的內容物，才有本錢去天馬行空；而在發揮想像力時則需要打破原有制式的框架，才能得到令人驚豔的想法。老屋改造似乎也依循著些許這樣的理念來創造建築重生的價值，打破原有的結構來給予新的空間不同的價值。這次我們就來看看這充滿驚奇的改造裝修，打破結構的不可能，見證頹舊老屋重獲新生的過程。