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充滿驚喜的裝修術：打破結構的時尚小屋

Yungshun Lee Yungshun Lee
Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design 客廳 木頭 Wood effect
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創意是種經驗的累積，當有足夠的內容物，才有本錢去天馬行空；而在發揮想像力時則需要打破原有制式的框架，才能得到令人驚豔的想法。老屋改造似乎也依循著些許這樣的理念來創造建築重生的價值，打破原有的結構來給予新的空間不同的價值。這次我們就來看看這充滿驚奇的改造裝修，打破結構的不可能，見證頹舊老屋重獲新生的過程。

高低差的兩個出入口

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Aina Deyà _ architecture &amp; design

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在改造前這棟建築是個有兩個出入口的矮小房舍，而且兩個出入口之間還有高低的落差，瓷磚地板及水泥牆面也因為歲月的摧殘而顯得老舊。

重新詮釋

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design 房子 鋁箔/鋅 Beige
Aina Deyà _ architecture &amp; design

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沒有過多的修飾，但能夠比較出來是花了一番心力的改造，設計師將出入口重新設置，讓不協調的雙入口變成單一入口，同時也統一了高度上的落差；同時也汰換掉老舊的磁磚地板，用草皮來讓空間重現活力。

陰暗低矮的室內空間

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斑駁的牆面讓空間看上去更顯陰暗頹舊，但這裡天花板的木樑卻將會是見證改變的一個角色。

對於天花板的裝修改造有興趣，你可以看看這裡

挑高的奇蹟

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Aina Deyà _ architecture &amp; design

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改造過後的室內空間保留了木樑的建築，但從木樑往下看，這樣的挑高空間著實令人驚豔，原本僅一樓的狹小矮房居然能夠多出了二樓的空間，設計師打破了結構的不可能頗讓人感到不可思議。

簡約明亮的餐廚

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design 餐廳 實木 Wood effect
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木質的地板以及木製家具強化了空間的柔和感，黑色吊燈也增添了幾許現代感，原本的陰暗空間現在成為了想讓人逗留的舒適環境。

餐廚的設計，這裡有很多跟你分享。

多出來的二樓

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design 書房/辦公室 木頭 Wood effect
Aina Deyà _ architecture &amp; design

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這原本沒有的二樓空間替生活帶來了更多的可能性，可以成為書房、兒童遊戲室、儲藏室，空間的多元性就在這不可能中被建造出來了。

現代衛浴

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design 浴室 石板 Grey
Aina Deyà _ architecture &amp; design

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在浴室裡值得一提的是利用大面的鏡子來強化浴室空間的採光，在天然採光不足的部分利用了人工採光與鏡子補強，利用木材的樸實色調讓浴室的現代感有較為愜意的感受。

對於衛浴的設計有興趣，你也可以參考:5 間小但絕佳的浴室

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