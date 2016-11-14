萊茵河畔的寶盒：有大面積木頭露臺的立方體住家！

風和日麗的天氣，最適合到開闊的地方一遊！今天 homify 要帶大家去參觀一座位於德國卡塞爾的房子。這棟住家的外觀是採立方體形式設計，建築結構是極簡式風格，就像一個內藏珍貴物品的寶盒。它有著開敞的大型窗戶，為室內帶來充沛的光線，從室內室外都可飽覽萊茵河的美麗風光，宛如河畔一枚內藏光芒的樸拙寶石。現在就讓我們一起來探訪專家所精心設計的傑作！