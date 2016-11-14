萊茵河畔的寶盒：有大面積木頭露臺的立方體住家！

風和日麗的天氣，最適合到開闊的地方一遊！今天 homify 要帶大家去參觀一座位於德國卡塞爾的房子。這棟住家的外觀是採立方體形式設計，建築結構是極簡式風格，就像一個內藏珍貴物品的寶盒。它有著開敞的大型窗戶，為室內帶來充沛的光線，從室內室外都可飽覽萊茵河的美麗風光，宛如河畔一枚內藏光芒的樸拙寶石。現在就讓我們一起來探訪專家所精心設計的傑作！
這座建築物採用大面積的玻璃，只要一開啟通往花園的大門，就可以擁抱戶外的自然風光。在二樓的平台上設置了一座大型露台，居住在這裡，四季都可飽覽周遭美景的變幻，讓生活平添了許多樂趣。
接下來，帶你到二樓的露臺參觀一下。透過大片的落地窗，可以從室內盡賞萊茵河的無限美景。採用滑動玻璃門的設計，讓你隨時很想抱本書、端杯咖啡，走到平台上享受日光浴，新鮮的室外空氣及四周的飽滿綠意，一定會讓你感到心曠神怡。木質的地板帶來溫馨和諧的視覺，讓人恨不得在此露營！
外觀宛如一個造型低調的寶盒，和周圍鄰居傳統格局的房子形成相當大的差異。隱蔽的構造讓住戶保有極大的私密性，而木質和諧的風格又與周圍的環境完美融合，絲毫不顯突兀。
走進室內，可以看到設計師採用了木材和亮白色作為裝潢的主調。為了避免氣氛顯得太冷清，階梯、地板和門都採用色調較暗的咖啡色，整體呈現高貴典雅的氣質，與白色牆面構成視覺上的反差。
房子的後側是起居室，從這裡可以看到溫煦的日光透過大片的落地窗，在室內舖灑下一室光亮。家居裝潢採用現代簡約路線，優雅的傢俱和白色牆面營造出和諧的氛圍，宛如一曲悅耳的交響樂，住在這間住宅裡，四季都能享受輕鬆閒逸的時光。
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