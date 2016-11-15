積木玩具般的住宅：不浪費面積的簡約空間

大家都聽過一句格言：「少即是多！」越是簡單的建築設計，裡面可能包藏豐富的巧思。事實上，越來越人懂得避開過度裝潢的住宅，因為太過繁複的設計，反而容易帶來視覺和感受上的壓力。今天要介紹這一座外形簡單，由日本 SMART RUNNING 一級建築士事務所的專家們所負責的專案，它的外觀活像是個採用鋼鐵打造成的積木玩具，登堂入室後，展現出簡約的空間設計，而每個角落都被充分地運用。現在就一起來參觀建築師的精心之作！
這座房子建在一個安靜的日本住宅區，外觀活像是套積木玩具，封閉式的外牆具有保護住戶隱私的特點，採用紅色鋼板打造成的外殻，頗有堅固堡壘的印象。
注重個人隱私，是日本民族性的一環。一般歐洲的住宅經常把大門開在大馬路邊，這座建築的入口則設在一處較隱蔽的角落，讓路人的目光不會直視住家的大門，同時一旁的空間也可作為停車場使用。藍色的天空映襯著紅色外牆，與周邊矮樹形成非常獨特的景觀。
這個空間規劃成可供全家人活動的開放式空間。從這個角度可以看到大片的廚房櫃檯設計，挑高的天花板，以及頂上裝置的吊燈。地板上舖設了灰色的磁磚，讓人感受到家的安全穩定感。牆壁和天花板都刷成白色，呈現乾淨的室內環境。
不同於韓國公寓裡，經常將廚房、餐廳和客廳整合在一起，這間廚房採用和餐廳分離式的設計。烹飪區的櫃檯前就面對著用餐區，食物起鍋後可以快速端到餐桌上。廚房裏的油煙也不會飄到客廳裡，讓居家能夠保持清潔舒爽。
日本的住宅中，榻榻米是不可或缺的配備。想像在休假的時候，在這裡閱讀打坐或休息，是多麼的放鬆閒適。室內還安裝了一個內嵌式的櫥櫃，方便收納東西。巨大的窗戶讓光源和微風能夠透入，為室內帶來舒適的生活氛圍。
日本的住家都很善於運用每一寸空間，設計師在此發揮了很好的創造力，在一面牆上安裝起有著許多格架的書櫃，前面則有一座低矮的平台，可供坐下閱讀或談天。前方的木頭樓梯可以通往二樓，木材的質感為這個空間營造出溫暖怡人的氣氛。
最後來看看位於二樓的臥室。和其他空間類似，這裡採用了白色的牆壁和暗色的地板，有助居住者的情緒穩定。長形的窗戶將周圍村莊的景色捕捉入眼簾，住在這間臥房不僅享有高度私密，還可坐擁大自然的綠意。
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