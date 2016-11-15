積木玩具般的住宅：不浪費面積的簡約空間

大家都聽過一句格言：「少即是多！」越是簡單的建築設計，裡面可能包藏豐富的巧思。事實上，越來越人懂得避開過度裝潢的住宅，因為太過繁複的設計，反而容易帶來視覺和感受上的壓力。今天要介紹這一座外形簡單，由日本 SMART RUNNING 一級建築士事務所的專家們所負責的專案，它的外觀活像是個採用鋼鐵打造成的積木玩具，登堂入室後，展現出簡約的空間設計，而每個角落都被充分地運用。現在就一起來參觀建築師的精心之作！