超溫暖！擁有真火壁爐和露天風呂的窩心平房

生活在四季分明的城市裡，夏天炎熱、冬天下雪、春天潮濕，誰都想自己的家可以帶著你舒適地度過每個嚴寒和仲夏。今天為大家介紹的這個房子，除了有古典歐洲風味的真火壁爐，還有戶外的日本風呂。絕對讓你在冬天裡，有一個最溫暖的家；在夏天裡，有一個最清涼的下午。

這個位於日本福岡市的平房，是建築師AMI ENVIRONMENT DESIGN的設計，其冬暖夏涼和配合四季的設施，會讓你禁不著感歎。大家快看看這間令人感到窩心的小屋吧！