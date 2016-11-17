超溫暖！擁有真火壁爐和露天風呂的窩心平房

黑油油的屋簷和木造的外牆，配上充滿外國風情的玻璃天窗和煙囪，完美地把西洋風融合在日本的傳統建築中，讓房子看起來更加獨特。門前的小踏階、閣樓的小窗戶和二樓的紅色陽台，相互輝映，為屋子添加了可愛的元素。
像大部分的日本建築一樣，客廳旁是設有落地玻璃的拉門，一打開就是青蔥的庭園、新鮮的空氣和大自然的氣息。它可以是一個夏天消暑、春天看花的好地方，又可以是小孩子的遊樂場，更是飼養小動物的好地方。二樓的陽台剛剛好就在庭園的上方，可以觀嘗自己種植的花草之外，也方便觀察樓下的情況。
相信大家都知道日本人有泡澡的習慣，對他們來說家中擁有一個澡堂是非常重要。其實泡澡除了對健康有幫助，還可以紓緩壓力，讓心靈放鬆。除了夏天可泡冷水外，還可以用牆上的恆溫調節儀，調整水溫，讓你可以在冬天泡在熱水裡。
在旁邊的位置，有花灑跟座位，可以為孩子或父母刷刷背，聊聊天，加深感情。
從另外一個角度，可以看到庭園的植物和天空，就像旅遊節目的花絮般，讓人感覺舒暢。說不定冬天，可以在雪下泡著熱水，看著雪景呢！
屋子內的設計採用了簡約的設計，簡單的擺設和傢俱﹐讓房子有更多空間。壁爐的旁邊就是大大的窗戶和實木的搖椅﹐充滿外國風情的元素。冬天的時候﹐客廳中的空地還可以擺放羊毛的地毯，更加溫暖。
其實簡約風﹐不單單提升了家中的品味和美感﹐它更是一種生活的態度。
在漆黑的黑裡﹐房子更顯得溫熱﹐家的感覺非常濃厚。想起冬天的夜晚特別冷﹐但只要在壁爐上燃起紅紅的火焰﹐這個家就會慢慢溫暖起來﹐然後把兩邊的簾子拉開﹐坐在搖椅中看著夜空﹐多麼浪漫呢。而且後方的角落﹐還設有貼在牆上的櫃子﹐提供更多收納空間﹐充滿了窩心的設計。
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