焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (11 月 13 日)

低價對於消費者來說一向是很有吸引力的，而在購屋這個世界來說也是一樣的。身為消費者的我們總是希望能夠以低成本購入或是建造一間品質優良且美觀的房子。在上週的時候最受歡迎的點子簿就已印證了這一點，而這一週拔得頭籌的點子簿再次告訴我們低價的吸引力。

homify 介紹過的低價魅力:

約 690 萬台幣完工，含設計圖的 50 坪傳統住宅

300 萬台幣完工！適合養老的黑色平房

以 600 萬台幣完工！簡約幹練的黑色山間住宅

買好早餐了嗎? 就讓我們一起享用早餐，一起揭曉本週最受好評的五本點子簿吧~