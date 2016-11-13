焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (11 月 13 日)

低價對於消費者來說一向是很有吸引力的，而在購屋這個世界來說也是一樣的。身為消費者的我們總是希望能夠以低成本購入或是建造一間品質優良且美觀的房子。在上週的時候最受歡迎的點子簿就已印證了這一點，而這一週拔得頭籌的點子簿再次告訴我們低價的吸引力。
homify 介紹過的低價魅力:
買好早餐了嗎? 就讓我們一起享用早餐，一起揭曉本週最受好評的五本點子簿吧~
這間位在俄羅斯的住宅造價只有 78 萬台幣，在簡單的色系以及結構之下，別緻的室內裝潢更加令人驚艷。如果你覺得低價與質感是相衝突的話，不妨看看這本點子簿吧: 驚呆了! 78 萬台幣完工的鄉間小別墅
門前有菜園，門後有小山的這間房子能讓想要回歸質樸生活的你感覺舒適自在。光是想到早上一張眼就可以看到滿滿的綠意，那種幸福感難以取代。
還沒看過這本點子簿? 趕快點此感受一下幸福生活。
家中的門面跟人的一樣重要，可以影響訪客的觀感，也會影響你回家的心情。在15 個讓你家入口更美麗的簡單方法中我們所集結的方法讓你家的門面能夠輕鬆地更你一樣亮麗!
露臺是享受戶外空氣與陽光的好地方，在此泡上一杯茶，時間就不知不覺地過去了。庭院大改造：讓你不想進屋的禪意露台帶你欣賞從零到十，一個空地變身成露臺好空間的驚人過程!
彩色的鄉間別墅：從裡到外都綻放活力的美麗花束是位在鄉間的一個充滿熱力的住宅，亮麗的大膽用色讓人過目難忘，然而室內的柔和色系卻與外觀大相逕庭，反差美令人驚喜。