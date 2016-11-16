展現木材之美! 簡樸可愛的兩層樓住宅

郊區生活可以有多種不同風格和選擇，從溫馨動人的小小平房，到令人驚豔的兩層或多層樓房，大家不外乎是想搬離喧囂吵雜的都市，換取安靜高品質的生活環境。 homify 今天要帶大家去參觀一間位於寧靜住宅區，擁有絕美外觀和內部裝潢的住家。運用大批木頭材質所打造成的這棟現代化建築，是出自韓國建築師 Woodsun 的手筆，現在就讓我們一起來參觀！
儘管這座建築物採用現代式風格，但它卻比一般典型的現代住家更為迷人！外觀有著多種矩形設計，運用不同顏色顏料創造出很奇特的造型。仔細看看，你會瞧見一張臉龐，兩扇窗戶好像一對巨大的可愛眼睛，還帶著一張小嘴，彷彿在歡迎著賓客到訪！
由於房子就位於街道旁，屋主決定把面向街道的這一面盡可能遮掩起來。在房子的這一面向，你只能看到非常簡約的混凝土牆，以及面積狹窄的窗戶，在確保自然光線能夠透入室內的原則下，還能保護宅裡的隱私不至外洩。主要的大型玻璃門窗和陽臺，則是設置在建築物的另一側，面對著草坪和花園。
現在繞到這一面來看看，從這個角度看去，可以看到較大片的玻璃窗，以及更多的開放式空間。許多的矩型設計及和諧的色調，共同交織出一幅迷人的外觀。陽臺和露臺則構成良好的社交休閒空間，讓人一看就嚮往不已！
這座廚房採用開放式設計，與起居室的其他空間整合為一。為了將空間區分出不同的功能來，設計師採用木樑來分隔不同區塊。室內採用大量的木材來裝潢，柔軟的中性色系，搭配牆面上淺灰色的瓷磚和白色塗料，營造出舒適的家居感。
這道樓梯的設計，精巧到令人拍案叫絕！設計師在此打造出一面書架，彷彿與樓梯主體融合為一。當你循著階梯上下樓層，可以把這些鏤空的木架當作欄杆，如果擺上一些書籍或紀念品，又可為家居平添不同的裝飾，真是太令人驚喜了！
當白色陶瓷與淺色木材相遇，結果誕生出一個優雅潔淨的洗滌空間。木造櫥櫃和木門上自帶美麗的紋理，進到這處空間，不自覺便感受到極為舒適寧謐的氣氛。
如果你喜歡這座極具質感的現代化住家，一定不能錯過以下文章：