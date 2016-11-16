展現木材之美! 簡樸可愛的兩層樓住宅

郊區生活可以有多種不同風格和選擇，從溫馨動人的小小平房，到令人驚豔的兩層或多層樓房，大家不外乎是想搬離喧囂吵雜的都市，換取安靜高品質的生活環境。 homify 今天要帶大家去參觀一間位於寧靜住宅區，擁有絕美外觀和內部裝潢的住家。運用大批木頭材質所打造成的這棟現代化建築，是出自韓國建築師 Woodsun 的手筆，現在就讓我們一起來參觀！