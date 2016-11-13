8 間小於 22.7 坪的美宅

雖然 22.7 坪不是很大，但是憑著跳出框架的創意概念，就能將這樣小的面積發揮得淋漓盡致，打造出獨特且引人注意的美宅。在建築技術越來越進步的現代社會中，小房子可以融合不同風格與功能性，並且依舊保有美感。

在 homify 的線上雜誌中，你可以找到各種風格類型的房子、不一樣的靈感與創意。今天我們就特地集結了 8 間小於 22.7 坪的房子，這些房子的風格迥異，但共同點是其外觀獨特具有美感。

不多說，現在就出發欣賞！