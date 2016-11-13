8 間小於 22.7 坪的美宅

雖然 22.7 坪不是很大，但是憑著跳出框架的創意概念，就能將這樣小的面積發揮得淋漓盡致，打造出獨特且引人注意的美宅。在建築技術越來越進步的現代社會中，小房子可以融合不同風格與功能性，並且依舊保有美感。
在 homify 的線上雜誌中，你可以找到各種風格類型的房子、不一樣的靈感與創意。今天我們就特地集結了 8 間小於 22.7 坪的房子，這些房子的風格迥異，但共同點是其外觀獨特具有美感。
不多說，現在就出發欣賞！
預製屋的結構設計有鋼柱和混凝土素材，完美地解決了小面積空間的問題。
與其他結構相比，鋼柱是堅固的替代品，並且在所有天氣條件下都十分耐用。 使用了這樣的素材也讓這間小房子超乎人想像地堅固，而更重要的是，這種素材也非常實惠。設計師在這間小房子外面野搭建了兩層段差的屋頂，作為小陽台的遮蔽物。
第二間小房子僅有 18.15 坪，走日系傳統木屋風格的它，黑色的外觀令人印象深刻。為了防止陽光和雨水，遮陽罩從大窗戶上方延伸出去， 但又不會影響陽光進駐家中。除此之外，這間房子的紋路非常有傳統之美，每個小細節都值得你細心品嚐。
這間房子的基本結構散發着傳統德國建築的特色，然而像是利用木頭作為百葉窗的手法十分現代。
這間佔地約 16.63 坪的家絕對是最時尚且具現代感的小房子！其簡單俐落的線條以及深色系的用色，還有那方狀的大落地窗，都是十分精彩的設計手法。你能夠透過玻璃看到房子內採開放式的設計，讓人心情感覺更加開闊！包含了一個餐廳、客廳、浴室的這個家所有的生活機能一應俱全。
這個房子是由天然素材所搭建而成，十分環保，外形則是非常美麗的鄉村小屋。天然石材的紋路以及大膽的用色非常吸引人，而雖然外部空間以石頭為主要素材，但是內部的裝潢非常有現代感且別緻。
這個獨特和隨意取材風的家以橘色的牆面搭配白色與黑色，除了帶有個性外，也注入了溫暖的感覺。
模組式房屋提供了各種實用的可能性，包括在極短的時間內完工。 當需要時，它也可以在其他區域拆卸和重建。這間模組式的房屋既華麗卻又具功能性，而最珍貴的無非是其周遭的美麗景緻！
由兩間臥室所組成，這間約 11.19 坪的家有開放的廚房。其外觀有不同的紋理與顏色，是非常現代且幹練的預製屋。其具功能性的露臺，可以讓屋主在上面愜意地享受周圍的壯觀景色。
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