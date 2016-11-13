280 萬台幣完工的寬敞預製屋

預製屋是現代建築的偉大發明，低成本、短工時、易拆解等特性讓預製屋成為新人類的另類選擇。除了上述的優點外，預製屋其實也可以十分美麗亮眼，同時提供良好的生活機能與舒適性。也因為如此，預製屋對於有小孩的家庭來說無非是一大福音。想要讓孩子們有更大的空間，卻又沒有過多預算的父母親，可以藉由預製屋，為全家人打造一個美好的生活空間。

今天我們要介紹的預製屋，是有著傳統房屋外型，大約以 280 萬台幣完工的專案。這間預製屋十分寬敞，專家設計了大面積的落地窗，讓室內明亮、通風良好。

現在就讓我們一起參觀吧！