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280 萬台幣完工的寬敞預製屋

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預製屋是現代建築的偉大發明，低成本、短工時、易拆解等特性讓預製屋成為新人類的另類選擇。除了上述的優點外，預製屋其實也可以十分美麗亮眼，同時提供良好的生活機能與舒適性。也因為如此，預製屋對於有小孩的家庭來說無非是一大福音。想要讓孩子們有更大的空間，卻又沒有過多預算的父母親，可以藉由預製屋，為全家人打造一個美好的生活空間。

今天我們要介紹的預製屋，是有著傳統房屋外型，大約以 280 萬台幣完工的專案。這間預製屋十分寬敞，專家設計了大面積的落地窗，讓室內明亮、通風良好。

現在就讓我們一起參觀吧！

十足親切感的外型

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從柵欄外面望向這個家，深灰色的傳統屋頂以及煙囪，搭配白色的牆身以及木頭素材，一眼就讓人感受到十足的親切感。屋外的大片草坪，絕對是最適合孩子們在此跑跳玩耍的好空間。

大露臺

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大面積落地的旁邊是非常寬敞的混凝土露臺，露臺的另外一端擺放了餐桌椅，適合全家以及訪客在夏天時於此用餐。而稍微往屋外延伸的屋頂設計則提供了良好的遮蔭效果。

戶外活動

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從這個角度我們可以看到戶外與室內的完美連結，而規劃完善的戶外空間，十分適合全家人一起進行戶外活動。

新形態的施工方式

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這迷人的家最與眾不同的就是它完全不是在現場所搭建的，而是在倉庫內先獨立建造預製的模塊，然後再運輸到建地上。這些模塊非常容易安裝，並且通常可以在六個月內完工。由於上述的建造方式，這間房子只花了 280 萬台幣就完工了！

格局規劃

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走進這個家的話，你會發現裡面有門廳、客廳以及走廊。房子內共有三間臥室（分別為 6.05、3.93、3.93 坪）以及一間浴室（2.72 坪）。左邊是約 9.68 坪的寬敞客廳以及一間 3.63 坪的廚房。二樓則是約 20.57 坪大的空間。

未來趨勢

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由於原物料只上不降，而人工成本也越來越昂貴，相信這樣子的房屋形態會越來越受歡迎。

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