想必 homify 的忠實讀者們對預製屋應該已略知一二了吧？如果預製屋這個名詞的話而言還是很陌生的話， 就讓我們為你介紹一下吧！預製屋這種新型態的房屋種類的特色是它們通常是在其他的工廠先建構組裝而成，然後再運送到建地，因此節省了許多人工成本以及施工時間。由於現今社會房間日益高漲，預製屋也成為想要擁有一個家的人的福音。今天我們將為你介紹 10 間低價且美麗的預製屋，現在就一起來看看吧！
這間預製屋雖然只有大約 42 坪，但是經過設計師完善的規劃後，所有的生活區域一個都沒有少。其充滿時尚感的設計品位，更是出乎人意料之外的驚喜。
寬敞的露臺、花園、泳池，這絕對是間適合有小孩的家庭生活的預製屋。由於預製屋的成本較傳統房屋低廉，因此對於想要給孩子們更多活動空間的父母親來說，這是非常適合他們需求的房屋形態。
人字形的屋頂以及大面積的木頭甲板露臺，這間預製屋結合了歐洲傳統的建築風格，以及現代的元素。寬敞的室內外更是適合全家人和樂融融地生活。
大面積的玻璃門與窗為這個家帶來充足的自然光，簡單的結構以及避免繁複的室內裝潢也是節省成本的好方法。
人字形的屋頂搭配現代感的大玻璃窗，這間預製屋讓人一眼驚艷。
走極簡主義的白色兩層樓住宅很適合小家庭居住。
這間預製屋讓人大為驚艷！簡單的外觀，搭配別緻且現代的室內裝潢，還有大面積的戶外空間，絕對是所有家庭想要入住的好空間。
隱身在樹林中的這間房子也是結合傳統結構與現代元素，早晚都能欣賞到一片美景，是這個家最讓人稱羨的特別之處。
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