想必 homify 的忠實讀者們對預製屋應該已略知一二了吧？如果預製屋這個名詞的話而言還是很陌生的話， 就讓我們為你介紹一下吧！預製屋這種新型態的房屋種類的特色是它們通常是在其他的工廠先建構組裝而成，然後再運送到建地，因此節省了許多人工成本以及施工時間。由於現今社會房間日益高漲，預製屋也成為想要擁有一個家的人的福音。今天我們將為你介紹 10 間低價且美麗的預製屋，現在就一起來看看吧！