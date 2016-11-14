你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10 間低價且美麗的預製屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Projekt domu Neo G1 ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

想必 homify 的忠實讀者們對預製屋應該已略知一二了吧？如果預製屋這個名詞的話而言還是很陌生的話， 就讓我們為你介紹一下吧！預製屋這種新型態的房屋種類的特色是它們通常是在其他的工廠先建構組裝而成，然後再運送到建地，因此節省了許多人工成本以及施工時間。由於現今社會房間日益高漲，預製屋也成為想要擁有一個家的人的福音。今天我們將為你介紹 10 間低價且美麗的預製屋，現在就一起來看看吧！

1. 時尚鄉間小屋

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

這間預製屋雖然只有大約 42 坪，但是經過設計師完善的規劃後，所有的生活區域一個都沒有少。其充滿時尚感的設計品位，更是出乎人意料之外的驚喜。

2. 家庭生活

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

寬敞的露臺、花園、泳池，這絕對是間適合有小孩的家庭生活的預製屋。由於預製屋的成本較傳統房屋低廉，因此對於想要給孩子們更多活動空間的父母親來說，這是非常適合他們需求的房屋形態。

3. 大但是傳統

Projekt domu Neo G1 ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

人字形的屋頂以及大面積的木頭甲板露臺，這間預製屋結合了歐洲傳統的建築風格，以及現代的元素。寬敞的室內外更是適合全家人和樂融融地生活。

4. 白色小屋

homify 獨棟房
homify

homify
homify
homify

以白色為主色調，搭配磚紅色的屋頂，這間預製屋十分有度假感。而其使用滑動的玻璃門，也是節省成本的要件之一。

5. 玻璃門與窗

LOFT CUBE, Studio Fabio Fantolino Studio Fabio Fantolino 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Studio Fabio Fantolino

Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino

大面積的玻璃門與窗為這個家帶來充足的自然光，簡單的結構以及避免繁複的室內裝潢也是節省成本的好方法。

6. 獨棟住宅

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
homify

homify
homify
homify

美麗的配色、適中的面積，這樣的房子十分適合小家庭居住。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 驚嘆之作！

PROJEKT DOMU EX 13 - nowoczesna stodoła w najlepszym wydaniu! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

人字形的屋頂搭配現代感的大玻窗，這間預製屋讓人一眼驚艷。

8. 極簡主義

おおらかな家, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所 房子
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

走極簡主義的白色兩層樓住宅很適合小家庭居住。

9. 別緻且現代

PROJEKT DOMU Ralf G1 – nowoczesny i energooszczędny dom do 100 m², Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

這間預製屋讓人大為驚艷！簡單的外觀，搭配別緻且現代的室內裝潢，還有大面積的戶外空間，絕對是所有家庭想要入住的好空間。

10. 隱身樹林

Dom jednorodzinny nad jeziorem, ELM Projekt Studio ELM Projekt Studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ELM Projekt Studio

ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio
ELM Projekt Studio

隱身在樹林中的這間房子也是結合傳統結構與現代元素，早晚都能欣賞到一片美景，是這個家最讓人稱羨的特別之處。

延伸閱讀：280 萬台幣完工的寬敞預製屋

萊茵河畔的寶盒：有大面積木頭露臺的立方體住家！
你最喜歡哪一間呢？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了