6 間價格實惠的現代木屋

當你想到木屋的時候，腦中浮現的畫面是不是人字形的傳統屋頂呢？ 而一想到木屋的預算，你一定會覺得勢必要花上大把的銀子吧？這次我們要介紹 6 間由來自 eco space 的達人們所打造的現代木屋，這些木屋的外型不走傳統路線，而因為它們採取不在現場施工的預製方式，房子的價格也就相對實惠。除此之外，eco space 也確保使用的素材的可持續性，因此在蓋房子的同時，也考慮到了我們生活的環境。

讓我們一起看看這六間木屋的設計吧！