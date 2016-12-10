6 間價格實惠的現代木屋

當你想到木屋的時候，腦中浮現的畫面是不是人字形的傳統屋頂呢？ 而一想到木屋的預算，你一定會覺得勢必要花上大把的銀子吧？這次我們要介紹 6 間由來自 eco space 的達人們所打造的現代木屋，這些木屋的外型不走傳統路線，而因為它們採取不在現場施工的預製方式，房子的價格也就相對實惠。除此之外，eco space 也確保使用的素材的可持續性，因此在蓋房子的同時，也考慮到了我們生活的環境。
讓我們一起看看這六間木屋的設計吧！
使用天然的素材對於達人們來說是非常重要的，而他們更確保當樹木被砍伐時，種下了同等數量的新樹，以維持生態的平衡。
雖然擁有一間美輪美奐且堅固的家是每位屋主的心願，但如果你需要砍伐樹木或是損害建地的天然景緻，已完成你的房屋地基的話，你應該也會感到心痛吧？不過 eco space 解決了這樣的問題，他們使用可調節的鋼製基座，附在預製的鋼筋混凝土中，因此你不需要為了蓋房子而犧牲掉天然的環境。
以實惠的價格打造你的家的秘密之一就是房子的面積不要太大，而模組式房屋的好處是，未來如果你有需求的話，你可以輕鬆地擴建房子的面積。
eco space 所採用的方式是將幾個小屋緊鄰對方地蓋在一起，因此家與家之間的戶外空間自然地成為房子的延伸處。
以實惠的價格蓋好一間房子，但是住進去之後的花費也不得不注意啊。這些小屋的好處是使用了被動式的供暖系統，以及降溫的方式，例如大面積的窗戶，就是調節屋內溫度的最佳設計。
如果你的家沒有因為你的個性與需求打造而成，一個家又怎麼能稱上家呢？
即使是木屋，你也可以依照你的喜好而改變外觀的顏色，像是圖中的這間木屋，在木頭上漆上黑色的漆，打造出更有強烈個性的木屋。
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