讓流水進駐吧！90 坪庭院的重生記

對於許多屋主來說，空蕩蕩、毫無生氣且不具功能性的花園絕對是一大夢靨。這次的點子簿的屋主雖然擁有約 90 坪的庭院，但是也因為這寬敞卻頹廢的空間感到頭痛不已。好在景觀設計師 Nie Gesehene 出動了，他將空無一物的空間改造成有小水池的美麗庭院。改造後的庭院讓人感受到來自自然的生命力與美，如果你也正為家中廢置的庭院大傷腦筋的話，那就趕快讓我們看下去吧！
改造前的庭院一看就是沒有受到屋主的重視，雜亂無章的草坪以及樹木一點也不美觀，更糟的是給人一種了無生氣的感受。
露臺前的草坪幾乎長不出幾根草，而且石頭以及泥土毫無修整，讓人看了就想直搖頭。雖然屋主有個美好的露臺空間，但如果望出去是這樣的景色，應該讓人雀躍不起來吧！
看到改造後的庭院我們腦海立刻浮上驚嘆號！以磚頭砌成的池塘帶有圓弧度，加深了美感以及視覺上的層次感。池塘中有石頭搭成的步道，旁邊則工整地種上植物，讓人看了心情立刻飛揚！
改造後以小石子鋪成的走道與滿滿的綠意產生美好的對比，木頭的平台增添了溫暖的氣息。
改造後的庭院的烤肉區塊採用不同色階的馬賽克地板，感覺十分有朝氣。夏天在這樣的空間烤肉，一定是非常愜意美好的事情。
不僅是庭院大變身，露臺也換上了木頭甲板作為新衣裳。擺上桌椅以及陽傘，這裡就是最適合呼吸戶外空氣，沐浴在陽光下的美好空間。
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