讓流水進駐吧！90 坪庭院的重生記

對於許多屋主來說，空蕩蕩、毫無生氣且不具功能性的花園絕對是一大夢靨。這次的點子簿的屋主雖然擁有約 90 坪的庭院，但是也因為這寬敞卻頹廢的空間感到頭痛不已。好在景觀設計師 Nie Gesehene 出動了，他將空無一物的空間改造成有小水池的美麗庭院。改造後的庭院讓人感受到來自自然的生命力與美，如果你也正為家中廢置的庭院大傷腦筋的話，那就趕快讓我們看下去吧！