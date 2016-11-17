衰老屋的春天: 擁有絕美石牆和木質樓梯的美宅

這座住家裡的樓梯堪稱是項藝術品！牆面和樓梯欄杆採用白色系，臺階部分則是運用木材打造，呈現既現代感又貼近自然的質感。樓梯的一側有著大片的窗戶，明亮的光線為上下樓增添了愉悅的氣氛，由上往下俯視，具有十足視覺上的美感。

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