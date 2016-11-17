衰老屋的春天: 擁有絕美石牆和木質樓梯的美宅

舊屋翻新煥然一新的模樣，經常令人驚豔不已，但是工程有時相當複雜，不僅要確保外觀變得美麗，內部裝潢改頭換面，最重要的，還在於改造後的安全性問題，一些已有年紀的老屋更必須更新內部的安全設施。今天我們要帶大家去拜訪一座由德國建築師 GRONEMEYER ARCHITEKTEN 經手的專案，看看他們如何把一座古老的住宅由裡到外全面翻新，讓它脫胎換骨成一間既安全又美觀的住家。現在就一起來參觀！
改造之前呈現慘不忍睹的外觀！牆面經久失修佈滿了污點。牆壁、屋頂都是令人憂心忡忡。看到這樣的外觀，讓人深深擔心即使整理乾淨，住起來會不會發生安全問題。
舊的水泥牆被拆除，換成了堅固的石頭圍牆，角落部分再以磚塊強化，讓住戶的安全感大大提升。改造後的外觀散發出古老年代特有的典雅風格，樸拙中帶有其他建材所沒有的質感。
室內採用永不退流行的白色系為主調，亞麻窗簾為起居室帶來幾許輕盈的感受。皮革沙發也走白色路線，讓視覺呈現一片潔淨觀感。傢俱採用木頭質材，讓居家更顯溫馨。客廳的側牆上裝置了一座書架，前面放張椅子，就成了一個小小的書房。
這座廚房除了具備基本的烹飪功能外，還特別設計出充裕的儲藏空間，動線相當流暢，家人可以聚在一起動手作菜，不會感到擁擠不便。此外，它還設計出一座突出的流理台，平時不用時，可以拿來擺設喜歡的物品，成為一個創意展示空間。
廚房旁邊的空間，也就是流理台和餐廳之外的剩餘空間，可以用來好好裝飾一番。例如在窗臺上擺放一些可愛的裝飾品，在薄薄的亞麻窗簾後裝置照明設備，讓間接光源為室內添加溫馨氣氛。窗戶下則可以擺放一些平時不用的椅子，視覺立刻變得不一樣。
這座住家裡的樓梯堪稱是項藝術品！牆面和樓梯欄杆採用白色系，臺階部分則是運用木材打造，呈現既現代感又貼近自然的質感。樓梯的一側有著大片的窗戶，明亮的光線為上下樓增添了愉悅的氣氛，由上往下俯視，具有十足視覺上的美感。
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