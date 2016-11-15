homify 360°：擁有兩座庭園的舒適住宅「富士宮の家」！

家，是人們一生當中生活最重要的場域。無法放鬆身心，讓心情恢復平靜，讓身體充滿活力，很難稱之為家。一語以括之，家，應該是你我生命中美好事物的聚集之地。這次 homify 要帶你去參觀的，是一座由建築事務所 CASE DESIGN STUDIO 所負責的專案，在這處住宅裡，你可以充分感受到他們如何運用庭院，精心打造出一座開放舒適的生活空間，名之為「富士宮の家」。