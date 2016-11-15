homify 360°：擁有兩座庭園的舒適住宅「富士宮の家」！

家，是人們一生當中生活最重要的場域。無法放鬆身心，讓心情恢復平靜，讓身體充滿活力，很難稱之為家。一語以括之，家，應該是你我生命中美好事物的聚集之地。這次 homify 要帶你去參觀的，是一座由建築事務所 CASE DESIGN STUDIO 所負責的專案，在這處住宅裡，你可以充分感受到他們如何運用庭院，精心打造出一座開放舒適的生活空間，名之為「富士宮の家」。
這座住宅的基地位於鄰近富士山靜岡縣富士宮市，地處鱗次櫛比住宅區的一隅。房子的東側有座公園，周圍沒有建築物包圍，因此擁有相當大的發展空間。在此得天獨厚的條件下，建築師摩拳擦掌準備大展身手！
這座住家位於公園的一側，另外一邊則是一條街道。建築師決定在緊鄰公園這一側建造一座花園，在臨街的那一邊則打造一座前庭，住宅本身夾在兩處庭園之間。建築物本身是座平房，從遠處看，像是一些堆疊的箱子。白色簡單的外形，令人印象深刻。
建築物內部採用開放式空間，坐在這裡可以看到另一座庭園。這個空間設有：玄關、客廳、餐廳和起居室，但各個房間之間不設隔牆。只要一開啟玄關的門和窗戶，自然風和大量的光線便可穿進室內，如此開放的感覺真是紓壓到極點！
這處住宅設有兩個庭院，連接公園的這個院子設計得相當特別。庭院裡有著水池，種植著樹木和花草，但是看不見另一端的公園，因為在這裡，設計師蓋起一片種了植物的斜坡，從公園那一頭也看不到住家的場景。如此一來，住戶可以放心享受全然開放的空間。
起居室設置了大型玻璃窗，既可透視庭園裡的美麗風景，又可創造出寧靜的生活空間。當然，它同時具備良好的隱私性，不必擔心室外有偷窺的眼睛。坐在這裡，可以感受到光和風穿過房間，帶來開放愉悅的好心情。
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