永別了 70 年代! 老公寓變身充滿朝氣的亮麗好空間

大家都夢想擁有一間可愛的住家，或許不見得富麗堂皇，但只要整齊潔淨，再添加些時尚新穎的裝潢，讓它顯得活潑有朝氣，每天眼界所及，自然感到清新愉悅，心情也會充滿陽光！今天我們要帶你去探訪一間主要是提供學生住宿的家，其舊式的地板和傢俱顯得老態龍鍾，不夠亮麗。設計師 Stage Ro by Roberta Anfora 決定為它引進活潑的色彩和別緻的傢俱，讓它贏得住客的芳心，現在就一起來參觀！
廚房的門窗設計得黯淡無光，上面的條框更是阻礙視線。陽光無法自由通行，氣氛沈悶頹喪。為了讓學生享有舒適的生活空間，這裡需要裝置一些櫥櫃，還要有個明亮的用餐環境。
這個房間頗為寬敞，復古風格的地板上有著奇特的瓷磚，牆壁看來則是老舊又單調，窗戶上裝置著鐵架宛如監獄的外觀。如果要讓人喜歡住進來，勢必得引進一些亮麗的色彩，增加舒適的居住元素。
原來的生活空間被裝潢成一個很漂亮的臥室，兩面牆壁漆上亮眼的藍色。淺色木製傢俱和花俏的地板構成對比，也和深棕色的床組及有圖案的靠墊互相呼應。長型的書桌配備有明亮的檯燈，天花板上造型獨特的吊燈投注下柔和的光線。臥室外可以直通露臺，輕薄的窗簾和透明玻璃窗讓陽光能夠傾注室內。
設計師採用遼闊的沙灘作為主題，賦予這間臥室沙質的色調，牆面和地板呈現沙灘意象，生動的藍色曲線為空間帶來活潑朝氣，襯托著淺色床舖，色彩搭配十分得宜。在兩張床之間設置一個簡單的衣架，方便吊掛衣物。這裡同樣有長型書桌、明亮的檯燈、夢幻風格的天花板吊燈，以及白色窗簾和充滿陽光的露臺，讓房間洋溢著躍動的氣息。
折疊式的橙色椅子和光滑的白色餐桌，讓學生的用餐時間變得更愉快。設計師在此添加了白色櫥櫃，讓學生們可以儲備足够的食物以備不時之需。如同其他房間一般，這裡也裝置了玻璃門窗和輕薄的窗簾，讓陽光得以流洩進室內來。
地板上舖著藍色瓷磚，和牆壁上漂亮的花案瓷磚相互呼應，在這裡洗滌保證會有愉快的心情！設計師在此加裝了輕巧的窗簾，再擺上小小的綠色盆栽、自然風的柳條筐，還有柔軟的毛巾、浴鹽和鏡子，簡單的元素便完全改變了這個空間的觀感！
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