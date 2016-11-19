永別了 70 年代! 老公寓變身充滿朝氣的亮麗好空間

大家都夢想擁有一間可愛的住家，或許不見得富麗堂皇，但只要整齊潔淨，再添加些時尚新穎的裝潢，讓它顯得活潑有朝氣，每天眼界所及，自然感到清新愉悅，心情也會充滿陽光！今天我們要帶你去探訪一間主要是提供學生住宿的家，其舊式的地板和傢俱顯得老態龍鍾，不夠亮麗。設計師 Stage Ro by Roberta Anfora 決定為它引進活潑的色彩和別緻的傢俱，讓它贏得住客的芳心，現在就一起來參觀！