15 個你可以直接複製的時尚入口設計

室內設計常常是裝潢的焦點，然而，同樣重要的前門設計相對來說卻容易被忽略。房子的外觀和前門為客人帶來第一印象，如果裝潢得宜，客人對屋主的好感度一定會增加。你知道嗎，原來前門這個小小的部分只要經過改造，就可以瞬間提升整體房子的質感！接下來我們準備了 15 種設計點子讓大家現學現賣，輕鬆地打造時尚兼具個人風格的絕美前門。