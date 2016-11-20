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15 個你可以直接複製的時尚入口設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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室內設計常常是裝潢的焦點，然而，同樣重要的前門設計相對來說卻容易被忽略。房子的外觀和前門為客人帶來第一印象，如果裝潢得宜，客人對屋主的好感度一定會增加。你知道嗎，原來前門這個小小的部分只要經過改造，就可以瞬間提升整體房子的質感！接下來我們準備了 15 種設計點子讓大家現學現賣，輕鬆地打造時尚兼具個人風格的絕美前門。

​1. 水鏡木橋

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風水學上「水」有助於聚財，所以不少傳統中式設計都包含了水的設計元素。在現代設計學來說，水有助於營造恬適舒適的氛圍，或許你可以考慮一下在前門的位置裝設水池，然後在水池上放置厚木打造出小木橋或階梯吧！

​2. 板石牆

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
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板石(Flagstone)常常用作舖設花園地板，但原來市面上也有板石牆提供。以灰色板石牆搭配我們一般形容為沉悶、古板的鐵欄，原來可以有這樣的視覺效果！

​3. 小型花圃

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral 現代風玄關、走廊與階梯 陶器
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
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裝設前門階段旁邊的小花圃毫不費工，但卻有非常理想的美化效果。

​4. 低調的舖木平台

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想要擁有一個低調卻時尚的前門？不妨像上圖一樣加設一個木製平台或階梯，與室內的木製傢俱互相配合吧！

​5. 雕刻木門和假石牆

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

木材和石頭這些天然材質最互搭了，與眾不同地選用雕刻獨特的大木門，旁邊以帶有弧度的假石牆作配襯，別忘了在門前多放幾棵綠色植物啊！

​6. 水泥混凝土地板

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以純白色的水泥混凝土地板舖設前門是一個很好的選擇，而且你不一定要舖成直線！上圖的舖設方式就看起來很活潑啊！

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​7. 被植物包圍的小樓梯

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
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狹窄的樓梯也可以打造出別樹一格的設計風格。只要在旁邊種植各種灌木，並在每個階級下加設小燈，視覺頓時就得滿分了！ 

​8. 絕對對稱的前門

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
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純白的階梯、橫向條紋的木門與兩棵迷你棕櫚樹——簡單、俐落又對稱的前門就誕生了。

​9. 水池、木頭、大玻璃

Casa La Estancia, DLPS Arquitectos DLPS Arquitectos 露臺
DLPS Arquitectos

DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos
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這個美得像圖書館或博物館前門的設計有俘虜你心嗎？特大玻璃窗和門為設計要點，牆上添了一點木材元素，再搭配門前的人造水池，我們不禁要讚嘆設計師的功力！

​10. 直立籬笆

Laurel Rojo, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

籬笆一般當作花園的圍欄使用，而這個前門設計卻選擇以直立籬笆為亮點，同時襯托了旁邊的木門。

11. 大小不同的石階與碎石

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH 庭院
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

單純以碎石和大小不一的深色系石階梯為設計要點的前門，原來看起來也可以這麼的時尚幹練。

​12. 極簡純白前門

Entry door 08023 Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
08023 Architects

Entry door

08023 Architects
08023 Architects
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當然，我們不會忘了極簡風的設計！以純白地板和牆壁打造出的極簡空間，由翠綠的小植物和碎石點綴，讓人一看傾心。

13. 花園裡的當代藝術品

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
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把當代的藝術品比如說幾何形狀雕塑放在前門的花園裡，第一眼就讓人了解到屋主獨特的藝術品味。

​14. 由牆架打造的直立花園

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos 房子
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
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牆架原來也可以在室外使用！為你的前門花園加添一點個人化的新元素，比如說放了盆栽的牆架吧！

15. 混搭元素

homify 露臺
homify

homify
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前門設計當然也可以混搭囉！例如上圖的例子：左邊是翠綠的花圃，中間的路徑由木條板和紅色碎石組成，右邊則放滿高低不一的竹子和仙人掌，完全表現了屋主創新、跳脫的設計風格。

我們希望這些設計可以為你帶來靈感！


延伸閱讀： 15 個讓你家入口更美麗的簡單方法　

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