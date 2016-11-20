15 個你可以直接複製的時尚入口設計

室內設計常常是裝潢的焦點，然而，同樣重要的前門設計相對來說卻容易被忽略。房子的外觀和前門為客人帶來第一印象，如果裝潢得宜，客人對屋主的好感度一定會增加。你知道嗎，原來前門這個小小的部分只要經過改造，就可以瞬間提升整體房子的質感！接下來我們準備了 15 種設計點子讓大家現學現賣，輕鬆地打造時尚兼具個人風格的絕美前門。
風水學上「水」有助於聚財，所以不少傳統中式設計都包含了水的設計元素。在現代設計學來說，水有助於營造恬適舒適的氛圍，或許你可以考慮一下在前門的位置裝設水池，然後在水池上放置厚木打造出小木橋或階梯吧！
板石(Flagstone)常常用作舖設花園地板，但原來市面上也有板石牆提供。以灰色板石牆搭配我們一般形容為沉悶、古板的鐵欄，原來可以有這樣的視覺效果！
裝設前門階段旁邊的小花圃毫不費工，但卻有非常理想的美化效果。
木材和石頭這些天然材質最互搭了，與眾不同地選用雕刻獨特的大木門，旁邊以帶有弧度的假石牆作配襯，別忘了在門前多放幾棵綠色植物啊！
狹窄的樓梯也可以打造出別樹一格的設計風格。只要在旁邊種植各種灌木，並在每個階級下加設小燈，視覺頓時就得滿分了！
純白的階梯、橫向條紋的木門與兩棵迷你棕櫚樹——簡單、俐落又對稱的前門就誕生了。
這個美得像圖書館或博物館前門的設計有俘虜你心嗎？特大玻璃窗和門為設計要點，牆上添了一點木材元素，再搭配門前的人造水池，我們不禁要讚嘆設計師的功力！
籬笆一般當作花園的圍欄使用，而這個前門設計卻選擇以直立籬笆為亮點，同時襯托了旁邊的木門。
單純以碎石和大小不一的深色系石階梯為設計要點的前門，原來看起來也可以這麼的時尚幹練。
當然，我們不會忘了極簡風的設計！以純白地板和牆壁打造出的極簡空間，由翠綠的小植物和碎石點綴，讓人一看傾心。
把當代的藝術品比如說幾何形狀雕塑放在前門的花園裡，第一眼就讓人了解到屋主獨特的藝術品味。
牆架原來也可以在室外使用！為你的前門花園加添一點個人化的新元素，比如說放了盆栽的牆架吧！
前門設計當然也可以混搭囉！例如上圖的例子：左邊是翠綠的花圃，中間的路徑由木條板和紅色碎石組成，右邊則放滿高低不一的竹子和仙人掌，完全表現了屋主創新、跳脫的設計風格。
我們希望這些設計可以為你帶來靈感！
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