聽海的聲音: 明亮寬敞的海邊挑高平房

大自然總是有種魔力，可以讓人暫忘日常的煩惱，沉醉於眼前的自然美景。海邊小屋一直都是旅客偏愛的度假住宿，大概是海浪拍岸的聲音撫慰人心，海水的鹹香味亦能洗淨我們在城市中吸入的廢氣吧！陽光普照的時候，能夠靜靜的躺在溫暖的太陽底下絕對也是人生一大樂事呢！
今天我們帶大家來到日本的岡山縣玉野市的海邊，參觀一所無敵寬敞，隨時隨地都可以讓你聽海的挑高平房，希望你喜歡這一個由青木建築設計事務所所打造的房子！
房子坐落於岡山縣的玉野市，這裡是一個擁有青山，也有大海的絕佳居住地點。單層房子的外觀並沒有太多花巧的設計，設計師使用了大量的玻璃讓美景盡收於眼底之下。特寬的屋頂設計提供了遮陽和擋雨的功能，同時也增添了時尚感。
房子對外延伸成了一個可以一覽美景的露臺，毫無遮蔽物的開闊海景就在眼前。露臺以深淺不一的木色來營造對比，避免過於單調，比如說深褐色的圍欄、偏白的淺木色地板和偏黃的舖木防水屋頂等等。光看到這裡，相信已經令不少讀者羨慕不已了吧！
海邊小屋的前門看起來相當低調，畢竟說到底，海景才是這個房子的焦點。如果屋主選用大型玻璃雙門，這樣聽起來就太過喧賓奪主了！前門低調，屋內卻擁有絕美的海景，這樣子的落差絕對能帶給客人驚喜。
走進室內，由於房子挑高了，而且間隔不多，廚房、睡房、廁所等等的起居空間分佈在房子的兩邊，視覺上頓時變得無敵寬敞。天花板裝設了燈光柔和的聚光燈，而非燈色偏冷的光管。圓燈映照著木地板，營造了舒適溫暖的空間。
夕陽落下，浪漫的氣氛環繞著這一個寬敞明亮的挑高平房。把燈關上，一邊看著滿佈星光的夜空，一邊聽著海的聲音，跟另一半或三五知己喝著酒，這已經是無比的享受了！