聽海的聲音: 明亮寬敞的海邊挑高平房

大自然總是有種魔力，可以讓人暫忘日常的煩惱，沉醉於眼前的自然美景。海邊小屋一直都是旅客偏愛的度假住宿，大概是海浪拍岸的聲音撫慰人心，海水的鹹香味亦能洗淨我們在城市中吸入的廢氣吧！陽光普照的時候，能夠靜靜的躺在溫暖的太陽底下絕對也是人生一大樂事呢！

今天我們帶大家來到日本的岡山縣玉野市的海邊，參觀一所無敵寬敞，隨時隨地都可以讓你聽海的挑高平房，希望你喜歡這一個由青木建築設計事務所所打造的房子！