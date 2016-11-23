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6個美化花園的簡單方法

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或許你會覺得擁有一個大花園很理想，因為空間愈大，可以運用的設計點子就愈多。可是‥‥‥不要忘了計算你每星期要花在除草、施肥、清水池所花的時間！也或許有人覺得自己的花園太小了，乾脆把它當作放雜物用的後院就算了‥‥‥這可是大錯特錯！因為再小的花園也有可以利用的設計空間！

homify 為大家整合了 6 個可供參考、簡單的花園美化點子，無論你的花園有多大、多小，你總是可以從中學習找靈感！

​1. 加添水元素

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自古以來無論華人或西方人，我們都喜歡把水當作裝潢的一部分，在花園裡也不例外。如果花園空間夠的話，不妨找專業人士替你度身訂造一個人造水池。要留意的是，水池的選址最好是日照至少有4-6小時的地方，這樣才能確保池中的植物吸收到充足的陽光，水溫也不會因為日照不足而變得過冷，不利於金魚等生存。

除了水池以外，大家當然也可以選擇打造一條小小的河流、水車或者是流水牆，歡迎你在Homify上找景觀建築師幫忙喔！

​2. 植物籬笆

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Blumen &amp; Gärten

Blumen & Gärten
Blumen &amp; Gärten
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花園裡你可以利用各種不同的植物來打造間隔空間的籬笆。如果你的花園不大，你可以選用容易打理的常綠灌木植物；如果空間夠的話，甚至可以混合使用不同的植物比如說小黄馨、金鐘柏或女貞葉忍冬等等。

3. 種植矮樹

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矮樹，又名灌木，是美化花園和增加花園隱私度的好幫手。當然，要記得樹木需要定期修剪，秋天時分更要常常清理落葉，這可是很費工的喔！

在準備種植灌木的時候，要仔細考量空間的間隔和灌木分佈，因為它們其實就是花園的牆壁，過於疏落或過於擁擠都不理想。

​4. 營造高度對比

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BAIRES GREEN

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如果花園空間有限，簡單地利用高度不一的植物和擺設來營造出高度上的對比，就能提升花園的設計感和美感。就例如上圖的花園由高度不一的草坪、草叢、小樹和灌木籬笆組成，看起來才不會過於無聊單調。

​5. 打造花園小徑

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要打造一條花園小徑其實非常容易，選對的材質就已經踏出了重要的一步。純白的水泥混凝土方型地板是最安全的選擇，鵝卵石也是可塑性和搭配度非常高的材料，除此之外枕木也是是常用物料之一。

6. 放置圍欄

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Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
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圍欄最能夠保持隱私度，一般來說木材和金屬是主要的取材，各有其優缺點。由木板組成的圍欄無論在高度或形狀方面的選擇都比金屬的多，而且安裝容易；金屬圍欄比較適合設計偏現代時尚甚或帶有未來感的花園，可是安裝上會比較困難。

這篇文章有為你帶來靈感嗎？

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