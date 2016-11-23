6個美化花園的簡單方法

或許你會覺得擁有一個大花園很理想，因為空間愈大，可以運用的設計點子就愈多。可是‥‥‥不要忘了計算你每星期要花在除草、施肥、清水池所花的時間！也或許有人覺得自己的花園太小了，乾脆把它當作放雜物用的後院就算了‥‥‥這可是大錯特錯！因為再小的花園也有可以利用的設計空間！

homify 為大家整合了 6 個可供參考、簡單的花園美化點子，無論你的花園有多大、多小，你總是可以從中學習找靈感！