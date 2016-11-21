運用小創意，ＤＩＹ 打造北歐風客廳

房子住久了，很多人會想自己動手來改造一番。但是本身又沒學過室內設計，也不懂裝潢，可能擔心一改之下，會毀了一間好好的住家。別擔心！即使你不是設計師，只要善加運用一些小創意，同樣可以化腐朽為神奇！今天 homify 要引介你去看看由 DAISY STYLE 重新佈置的一座客廳，學學如何 DIY 動手裝修，將它完美變身為北歐風格。現在就一起來參觀！
首先，來看看改裝前的模樣。家裡只要有小孩，客廳裏必然會堆出許多雜物，顯得相當雜亂。要收拾客廳裏的東西，必須安裝更多的收納空間。此外，如果能把它裝潢出另一種風格，還可以改變它過時老舊的印象。
造成客廳看來凌亂的一個主因，是因為物品外觀老舊，缺乏統一的風格。窗戶上的百葉窗，室內的傢俱，處處都顯得很有年紀。想要自助裝修，其實只要換掉舊傢俱，再好好利用裝飾物來改變客廳予人的印象！
自助裝潢後的起居室，變得乾淨又整潔。運用黑白雙色系，便成功打造出一個北歐風格的空間！裝修前的最大問題是客廳缺乏收納空間，現在新的座椅下具備相當大的收納櫃，有效解決了室內零亂的問題。舊的百葉窗被換成了亞麻料的薄窗簾，讓家裡感覺煥然一新！
座椅上放置了很有設計感的靠墊。如果你很難抉擇要採用何種顏色，只要觀察客廳整體的色系，採用同一色調就可產生協調的觀感。像這座客廳主要走黑白路線，這些靠墊也以黑白顏色為主，立刻就產生很和諧的視覺。
在客廳裏選擇最靠裡邊的小角落，可以設計出這麼一個很像咖啡廳的小空間。只要擺上一些桌椅，桌上放置可愛的小花盆，加上簡單的圖片相框，就可營造出不同的氣氛。上方的照明設備則讓用餐的空間更加分！
最後來看看牆上的空間。牆壁的顏色是採灰白色系，上面掛了許多相框。為了和室內的顏色及靠墊相互呼應，相框也走黑白雙色路線，輕輕鬆鬆便打造出了非常和諧的觀感！
如果你正在為家居尋找裝潢的靈感，一定不能錯過以下文章：