狹長地的規劃實例: 有屋頂露臺的白色極簡住家

擁有一塊狹長型的土地，似乎很難設計成方便居住的住宅。但是這棟名為「 CJ5 」的建築專案，卻完全打破了這樣的迷思！它是 CARAMEL ARCHITEKTEN 建築團隊的精心傑作，他們在維也納郊區一塊狹長的地面上，發揮創意設計出這座造型極為獨特的住家，不但完美整合了所有生活機能，還打造出美觀的露臺和花園，提供住戶高品質的生活環境，現在就一起來參觀！