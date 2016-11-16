狹長地的規劃實例: 有屋頂露臺的白色極簡住家

擁有一塊狹長型的土地，似乎很難設計成方便居住的住宅。但是這棟名為「 CJ5 」的建築專案，卻完全打破了這樣的迷思！它是 CARAMEL ARCHITEKTEN 建築團隊的精心傑作，他們在維也納郊區一塊狹長的地面上，發揮創意設計出這座造型極為獨特的住家，不但完美整合了所有生活機能，還打造出美觀的露臺和花園，提供住戶高品質的生活環境，現在就一起來參觀！
先來看看這棟建築物的外觀。不同於普通的房子，這座建物座落於狹窄的地面上，外觀打造得非常不同凡響！土地寬 5 米，長 35 米。建築師在它的一端設計出高低起伏的角度，中間較為平緩，之後另一端又略微隆起。
從一樓的這一側，你可以進入一個半封閉的白色空間。從開放式的中庭，可以通往裡面的起居室，旁邊還有一個工作間。儘管外部看來相當窄仄，裡頭的空間卻相當寬裕。建築物本身裝置有能源供量設備，上方有太陽能運作模組，還有空氣水熱泵機組，可以發揮隔熱節能效用。
在這裡，我們可以看到主要的起居空間。最吸睛的是設置在樓梯上的小廚房。挑高的客廳採用混凝土打造出牆面，創造出都市工業混搭風。木造地板和牆面模板採用同向拼接，讓視覺無限延伸，與天窗投射下的明亮光線構成舒適的氛圍。
走到建築物的後方，可以看到一大片玻璃門，看似將裡外做出了區隔，但全然透明的視覺又彷彿將內外融合為一。設計師在門上裝置了黑色的邊框，算是為內外空間標記出了界限。
臥室位於房子的前半部，空間中的亮點是一座與地板齊平的浴缸，將休憩功能整合為一，木頭地板和白色浴缸共同營造出令人驚豔的視覺。從床舖的後方外望，則可以看到外面的車庫。
浴室和衛生間設在建築物的側面，中間的隔牆採用玫瑰色磁磚，與周圍很有質感的牆面構成絕搭。裡面配置有蓮蓬和洗手台，寬敞的空間提供了良好的動線。
在這裡設置了一座家庭影院，以白色為主調打造出來的空間，設置有三座舒適的沙發。投影機將影像投射到對面螢幕上，還有絕佳的音響配備！
上到二樓的陽台上，你可以遠眺，瞭望建築物周遭的風景，也可以低頭俯視，欣賞自家中庭裡的綠意。建築師創造了一個夢想中的美宅，在這裡你不但享有完備的住宅功能，還擁有一座可供休閒活動的夢幻露台。
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