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30 坪也很美麗: 流竄小公寓的現代禪意

Yungshun Lee Yungshun Lee
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小空間其實也能夠有令人眼睛為之一亮的設計! 點子簿這次要介紹的是位於台北的一間 30 坪小公寓，屋主是位留法的服裝設計師，因此在空間設計上可以發現許多與服裝設計相呼應的意念。建築師運用了服裝設計中的發想元素，讓線條、顏色、圖形在空間中混搭出相當有個人特色的現代禪意。接著就讓我們走進這間小公寓，來感受一下這些流竄的美麗線條所展現的現代美學吧!

透視的質感

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水相設計 Waterfrom Design

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水相設計 Waterfrom Design
水相設計 Waterfrom Design
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設計的理念來自於服裝設計中打板線的摺疊線條以及蕾絲綾羅的紋理，運用玻璃及網格造成透視效果，大大提升了空間裡的層次感。

對入口的設計有興趣，你可以參考:15 個讓你家入口更美麗的簡單方法

大面積色塊

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入口進入客廳後可發現室內的設計大都使用大面積的色塊，搭配植栽與字畫展現出空間的現代禪意。

網格與玻璃

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水相設計 Waterfrom Design
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在網格與玻璃間運用線條及透視感的拼接效果，讓儲藏與展示都能夠化身成為生活中的創意，相信走過此處的隨意一瞥都容易取得靈感。

混搭美學

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餐廳利用不規則的桌面揉合了方正的玻璃及網格的設計，簡約的風格也透過金屬線條的流竄展現出淡淡的工業風，車輪的桌腳設計更是讓空間增添了動態感。

你也想有替你的餐廳做點改變嗎?不妨讓我們設計師給你更多靈感。

簡單卻脫俗的浴室

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牆與牆之間的銜接用了黑色的線條來強調，讓空間裡有了幾何圖形拼接的優雅趣味，雖然簡單卻不落俗套。

時尚的臥室

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臥室與獨立的浴室相連接，利用玻璃將浴室與臥室的採光融合；窗簾也選用了透光性佳的材質，讓室外空間的光能柔和的進入。臥室裡的吊燈增加了空間裡的線條感，也加進了工業風的小元素。

柔和的光

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臥房浴室裡的對外窗為了採光與隱私性，因此做了百葉窗的設計，同時在浴室間加了一盞桌燈，讓浴室的空間因光而更顯柔美，泡個澡應該都容易舒服到睡著吧!

想看更多美麗的浴室設計嗎?你可以看看這裡

9 張圖解密現代田園風
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