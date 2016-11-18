30 坪也很美麗: 流竄小公寓的現代禪意

小空間其實也能夠有令人眼睛為之一亮的設計! 點子簿這次要介紹的是位於台北的一間 30 坪小公寓，屋主是位留法的服裝設計師，因此在空間設計上可以發現許多與服裝設計相呼應的意念。建築師運用了服裝設計中的發想元素，讓線條、顏色、圖形在空間中混搭出相當有個人特色的現代禪意。接著就讓我們走進這間小公寓，來感受一下這些流竄的美麗線條所展現的現代美學吧!