改造前後:5 間臥室的驚人變身

臥室絕對是左右你的睡眠品質，以及隔天的精神的重要場所。因此臥室的明亮度以及設計就格外的重要。不論你想要走時尚奢華風，或是簡約設計風，最重要的是要營造出一個可以徹底放鬆的空間。

這次的點子簿要介紹五間改造前不是平凡無奇，就是讓人看了直搖頭的黯淡臥室。這些臥室不僅無法讓人好好休息，甚至還會讓屋主的心情更加惡劣。專家們利用了粉刷以及家飾品施展魔法，讓這五間臥室擺脫灰暗過去。

現在就讓我們一起來看看它們的驚人變身吧!