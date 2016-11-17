改造前後:5 間臥室的驚人變身

臥室絕對是左右你的睡眠品質，以及隔天的精神的重要場所。因此臥室的明亮度以及設計就格外的重要。不論你想要走時尚奢華風，或是簡約設計風，最重要的是要營造出一個可以徹底放鬆的空間。
這次的點子簿要介紹五間改造前不是平凡無奇，就是讓人看了直搖頭的黯淡臥室。這些臥室不僅無法讓人好好休息，甚至還會讓屋主的心情更加惡劣。專家們利用了粉刷以及家飾品施展魔法，讓這五間臥室擺脫灰暗過去。
現在就讓我們一起來看看它們的驚人變身吧!
這間臥室改造前讓人一點也感受不到
愛，誰會想要在睡前天天看著這樣暗沉的面容呢?
改造後的臥室甩開暗沉，明亮的面容讓人精神也好了起來。簡單的白色以及家飾品，營造出別緻的風格，也更能讓人在此盡情休息放鬆。
雖然改造後的臥室以白色為主，但是只是小面積地使用粉嫩的綠色，整個空間都活潑起來! 部分壁面的圖樣磁磚，以及玫瑰金的床頭燈都是點綴臥室的美好細節。
由於這間臥室的面積不大，因此設計師使用了有多功能設計的家具，為臥室搏得更多的可用空間。而你也會發現，只是將牆壁重新粉刷過，氣氛就會完全不同。
舊式的床組，加上金屬的衣帽架，這間臥室的家具風格感覺很衝突，毫無章法的收納方式也讓人感到頭痛。
配合床組的風格，設計師利用不同的家飾品以及壁紙，讓房間看起來古典中帶有現代感。
散亂各處的衣服以及鞋盒因為沒有屬於自己的家而讓臥室感覺更為雜亂，陰暗的室內也讓人感到悲傷。
改造後的臥室因為大落地窗而大大改變，充足的自然光讓空間更為明亮，中性色系的牆面以及天花板也有加分效果。搭配上別緻的家飾品，改造後的臥室讓人心情大好!
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